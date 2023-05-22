Türkbükü doldu taştı: Lahmacun 450 TL olmasını kimse umursamadı!

TAKVİM, ilk kez 2012 yılında Bodrum'daki ünlü bir mekanın lahmacunu 38 TL'den servis ettiğini gündeme getirerek olay yaratmıştı. TAKVİM'in haberinden sonra herkes Bodrum'daki lahmacun fiyatlarını konuşmaya başladı.

Her yaz sezonu öncesi de Türkbükü'ndeki mekanın lahmacunu ne kadara satacağı haberleri, artık gelenek haline geldi. Bu yaz da aynı mekanın lahmacunu 450 TL'den servis edecek olması, çok konuşuldu. Çağla Şıkel'den Bade İşçil'e kadar birçok ünlü, "Bir lahmacuna bu kadar para vermem" derken; önceki gün Türkbükü'nden yansıyan görüntüler, aksini gösterdi.