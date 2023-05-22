Türkbükü doldu taştı: Lahmacun 450 TL olmasını kimse umursamadı!

TAKVİM, ilk kez 2012 yılında Bodrum'daki ünlü bir mekanın lahmacunu 38 TL'den servis ettiğini gündeme getirerek olay yaratmıştı. TAKVİM'in haberinden sonra herkes Bodrum'daki lahmacun fiyatlarını konuşmaya başladı.
Her yaz sezonu öncesi de Türkbükü'ndeki mekanın lahmacunu ne kadara satacağı haberleri, artık gelenek haline geldi. Bu yaz da aynı mekanın lahmacunu 450 TL'den servis edecek olması, çok konuşuldu. Çağla Şıkel'den Bade İşçil'e kadar birçok ünlü, "Bir lahmacuna bu kadar para vermem" derken; önceki gün Türkbükü'nden yansıyan görüntüler, aksini gösterdi.
BİN TL OLSA DA DOLAR!
19 Mayıs'ı hafta sonuyla birleştiren Beyaz Türkler, fiyatları umursamadan soluğu fahiş fiyatlarıyla çok konuşulan beach'te aldı. İskelede iğne atsanız yere düşmeyecek bir kalabalık vardı.
Kimileri sırf bu mekanda görünmüş olmak, kimileri ise de 450 TL'lik lahmacun fiyatını umursamadığı için Türkbükü'ndeki mekana gitti. Yabancı turistten çok Türk tatilcinin olduğu mekandaki kalabalık ise "Lahmacun değil 450 TL, bin TL bile olsa bu beach'te yer kalmaz" dedirtti.