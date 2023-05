En güzel seçmen: Hadise yine farkını konuşturdu!

TESADÜFE GELİN!

Sibel Can, Hakan Ural ve oğulları Engin Can Ural, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Beykoz Acarkent'te sandığa gitti. Oy kullandıkları esnada denk geldiklerini söyleyen eski eşler Sibel Can ve Hakan Ural, "Ülkemiz için hayırlısı olsun" dedi.