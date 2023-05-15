En güzel seçmen: Hadise yine farkını konuşturdu!





HAYIRLISI OLSUN

Seçimlerde sandık başına giderek vatandaşlık görevini yerine getiren isimler arasında Barış Arduç ve Gupse Özay çifti de yer aldı. Oy kullanma işlemi için 1 saat boyunca sırada bekleyen çift, hayranlarının fotoğraf isteklerini de geri çevirmeyerek bol bol fotoğraf çektirdi. Oy kullanma işlemi sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Arduç, "Umarım vatanımız için hayırlısı olur" dedi.