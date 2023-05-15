En güzel seçmen: Hadise yine farkını konuşturdu!

Hadise yine farkını konuşturdu. sabahın erken saatlerinde oy kullanmak için sandığa giden güzel şarkıcı, kıyafetiyle ortalığı yaktı. mini bir elbise tercih eden ve çizmeleriyle dikkat çeken şarkıcı bu pozunu sosyal medyadan yayınladı.
TESADÜFE GELİN!
Sibel Can, Hakan Ural ve oğulları Engin Can Ural, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Beykoz Acarkent'te sandığa gitti. Oy kullandıkları esnada denk geldiklerini söyleyen eski eşler Sibel Can ve Hakan Ural, "Ülkemiz için hayırlısı olsun" dedi.
HAYIRLISI OLSUN
Seçimlerde sandık başına giderek vatandaşlık görevini yerine getiren isimler arasında Barış Arduç ve Gupse Özay çifti de yer aldı. Oy kullanma işlemi için 1 saat boyunca sırada bekleyen çift, hayranlarının fotoğraf isteklerini de geri çevirmeyerek bol bol fotoğraf çektirdi. Oy kullanma işlemi sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Arduç, "Umarım vatanımız için hayırlısı olur" dedi.