Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    En güzel seçmen: Hadise yine farkını konuşturdu!

    Sabahın erken saatlerinde oy kullanmak için sandığa giden güzel şarkıcı güzel şarkıcı, seçimin hayırlı olmasını diledi. İşte sizler için derlediğimiz 15 Mayıs tarihli Saklambaç haberleri...

    En güzel seçmen

    Hadise yine farkını konuşturdu. sabahın erken saatlerinde oy kullanmak için sandığa giden güzel şarkıcı, kıyafetiyle ortalığı yaktı. mini bir elbise tercih eden ve çizmeleriyle dikkat çeken şarkıcı bu pozunu sosyal medyadan yayınladı.

    TESADÜFE GELİN!
    Sibel Can, Hakan Ural ve oğulları Engin Can Ural, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Beykoz Acarkent'te sandığa gitti. Oy kullandıkları esnada denk geldiklerini söyleyen eski eşler Sibel Can ve Hakan Ural, "Ülkemiz için hayırlısı olsun" dedi.



    HAYIRLISI OLSUN
    Seçimlerde sandık başına giderek vatandaşlık görevini yerine getiren isimler arasında Barış Arduç ve Gupse Özay çifti de yer aldı. Oy kullanma işlemi için 1 saat boyunca sırada bekleyen çift, hayranlarının fotoğraf isteklerini de geri çevirmeyerek bol bol fotoğraf çektirdi. Oy kullanma işlemi sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Arduç, "Umarım vatanımız için hayırlısı olur" dedi.



        OY SIRASI
        ATV ekranlarında yer alan "Kuruluş Osman" dizisinin başarılı oyuncusu Burak Özçivit, seçimlerde oyunu Acarkent'te bir okulda kullandı. Çıkışta soruları yanıtlayan oyuncu, "Vatanımıza milletimize hayırlı olmasını diliyorum, vatandaşlık görevimizi yerine getirdik" dedi. Eşi Fahriye Evcen'in yanında neden olmadığını açıklayan oyuncu, "Malum iki çocuk olunca bakma işi Fahriye'ye kaldı. Ben oyumu kullanır kullanmaz çocuklara bakmaya gideceğim, Fahriye de sonra gelecek" dedi.

        SEÇİM MESAiSİ



        SEREN SERENGİL

        ATA DEMİRER



            2014 Türkiye güzeli Amine Gülşe, minik kızı Eda ile birlikte oyunu sandığa attı.

            YASEMİN ŞEFKATLİ



            SERENAY SARIKAYA
            Sarıkaya siyahlar içinde oy kullanmaya geldi. Güzel oyuncu her zamanki gibi tarzdı.



                Oy kullanmaya köpeğiyle gelen Burcu Özberk dikkatleri üzerine çekti. Özberk'in köpeği, oy kullanmaya gelen seçmenlerin ilgisiyle karşılaştı.



                SİNAN AKÇIL



                BERRAK TÜZÜNATAÇ
                    • Paylaş
                    • Tweet
                    • Paylaş
                    • Sitene Ekle
                    •  
                    İGA Art Sanat
                    Haberler Saklambaç En güzel seçmen: Hadise yine farkını konuşturdu!
                        loading
                        SON DAKİKA