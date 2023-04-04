"Bana baskı yapamazsın" kavgası ayrılıkla bitmişti! Deren Talu ile Baran Tınaz arasındaki buzlar eriyor mu?

Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'dan olan büyük kızı Deren, bir süre önce uzatmalı aşkı Baran Tınaz ile yollarını ayırmıştı.
Dedikodulara göre bu uzun süreli ilişki, güzel model ve oyuncunun sevgilisinin karşı çıkmasına rağmen bir dergi çekimi için verdiği cesur pozlar üzerine bitti. Ancak ikilinin yakın çevresinden gelen haberlere göre krizin bir başka nedeni daha vardı.
Deren Talu ile evlilik planı yapan Baran Tınaz, ünlü modele bazı arkadaşlarından rahatsız olduğunu ve bu insanları hayatından çıkarmasını söyledi.