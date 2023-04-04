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    "Bana baskı yapamazsın" kavgası ayrılıkla bitmişti! Deren Talu ile Baran Tınaz arasındaki buzlar eriyor mu?

    Deren Talu ile Baran Tınaz’ın güzel modelin cesur pozlarının yanı sıra ‘kötü arkadaş uyarısı’ yüzünden de kriz yaşadığı iddia edildi. Çift cephesinden gelen haberlere göre ise aşka ikinci bir şans vermeye sıcak bakan ikili arasındaki buzlar erimek üzere..

    İkinci perde!

    Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'dan olan büyük kızı Deren, bir süre önce uzatmalı aşkı Baran Tınaz ile yollarını ayırmıştı.



    Dedikodulara göre bu uzun süreli ilişki, güzel model ve oyuncunun sevgilisinin karşı çıkmasına rağmen bir dergi çekimi için verdiği cesur pozlar üzerine bitti. Ancak ikilinin yakın çevresinden gelen haberlere göre krizin bir başka nedeni daha vardı.



    Deren Talu ile evlilik planı yapan Baran Tınaz, ünlü modele bazı arkadaşlarından rahatsız olduğunu ve bu insanları hayatından çıkarmasını söyledi.



        'BANA KARIŞAMAZSIN'
        Ancak 26 yaşındaki güzel, "Bana baskı yapamazsın" diyerek sevgilisiyle tartıştı. Dedikoduya göre Deren Talu, kavganın hemen ertesi günü de Baran Tınaz'ın hoşlanmadığı arkadaşlarıyla bir araya geldi.



        Bunun üzerine de çift yeniden şiddetli bir şekilde kavga edip yollarını ayırdı.



        Ancak Baran Tınaz, Deren Talu'nun annesi Defne Samyeli ve kardeşi Derin ile irtibatı koparmadı. Sevgilisiyle yeniden bir araya gelmek isteyen Tınaz gibi güzel modelin de ilişkisine ikinci bir şans vermeye sıcak baktığı söyleniyor...

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        Haberler Saklambaç "Bana baskı yapamazsın" kavgası ayrılıkla bitmişti! Deren Talu ile Baran Tınaz arasındaki buzlar eriyor mu?
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