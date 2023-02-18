TV kanallarının gerçekleştirdikleri ortak yardım kampanyasında rekor bağış rekor izlenme

Türkiye'nin yüreğinde derin yaralar açan, son yüzyılın en büyük deprem felaketine destek için tüm TV kanallarının gerçekleştirdikleri ortak yardım kampanyası, rekor bağışın yanı sıra rekor izlenme oranlarına da ulaştı. Ülkeyi yasa boğan deprem felaketinde yaraları sarmak için 15 Şubat Çarşamba akşamı saat 20.00'de başlatılan yardım kampanyasına dünyanın dört bir yanından bağışlar yağdı ve toplamda 115 Milyar 146 Milyon 528 Bin TL bağış toplandı.







EKRANA KİLİTLENDİK

Türkiye Tek Yürek yayını 15 Şubat Çarşamba akşamı Tüm Kişiler'de %28,25 izlenme oranı ve %74,10 izlenme payı, AB Sosyal Statü'de %25,81izlenme oranı ve %72,71 izlenme payı, 20+ABC1'de %29,68 izlenme oranı ve %74,66 izlenme payı aldı.

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