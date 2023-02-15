Türkiye'ye yardım eden dünyaca ünlü yıldızlar arasına Ricky Martin ile Priyanka Chopra da eklendi

Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta ve Alexander McQueen'i bünyesinde bulunduran Kering; depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılayan acil durum müdahale ekiplerinin çalışmalarını desteklemek için bağış yaptı.
Türkiye'de gerçekleşen yıkıcı depremlerden büyük üzüntü duyduğunu açıklayan Louis Vuitton, UNICEF ile iş birliği aracılığıyla çocuklara ve ailelere sahada acil yardım sağlanması konusunda destek verdi.
Prada Group da bağışta bulundu.
Porto Rikolu şarkıcı Ricky Martin de depremzedelere yardım elini uzattı. Bölgede durumun çok zor olduğunu vurgulayan Ricky Martin herkesin yardım etmek zorunda olduğunu vurgulayıp UNICEF'in bağış kampanyasını duyurdu.
Bollywood oyuncusu priyanka Chopra da Türkiye'yi unutmadı. Dünyaca ünlü isim hem bağış yaptı hem de yardım çağrısı...
'YEMEK YEMEYE UTANIR OLDUK'
Yonca Lodi, önceki gün Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'ndeki çalışmalara katıldı. Ünlü şarkıcı, hem kolilere erzakları doldurdu hem de kolileri etiketledi. Muhabirler ile ayaküstü sohbet eden Lodi, şunları söyledi: "Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Bir haftadır uyku uyuyamıyorum, çok ağladım ve çok üzüldüm. Yemek yemeye, su içmeye ve uyumaya utanır olduk." Aydın HAMZA
FOTOTEPKİ
Kahramanmaraş merkezli depremin 10 ilde yarattığı acı, tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Tüm Türkiye el ele vermiş yaraları sarmaya çalışırken Akbank'ın yönetim kurulu başkanı ve Sabancı Holding'in yönetim kurulu üyesi Suzan Sabancı Florida'da bir partiden paylaşım yaptı. Sabancı'nın eğlenceli karesi sosyal medyada tepkiyle karşılandı. Sabancı'nın fotoğrafı paylaştığı gün, Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptığı Akbank'tan 3 personelin hayatını kaybettiği bildirildi.