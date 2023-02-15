Türkiye'ye yardım eden dünyaca ünlü yıldızlar arasına Ricky Martin ile Priyanka Chopra da eklendi

Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta ve Alexander McQueen'i bünyesinde bulunduran Kering; depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılayan acil durum müdahale ekiplerinin çalışmalarını desteklemek için bağış yaptı.

Türkiye'de gerçekleşen yıkıcı depremlerden büyük üzüntü duyduğunu açıklayan Louis Vuitton, UNICEF ile iş birliği aracılığıyla çocuklara ve ailelere sahada acil yardım sağlanması konusunda destek verdi.

Prada Group da bağışta bulundu.

Porto Rikolu şarkıcı Ricky Martin de depremzedelere yardım elini uzattı. Bölgede durumun çok zor olduğunu vurgulayan Ricky Martin herkesin yardım etmek zorunda olduğunu vurgulayıp UNICEF'in bağış kampanyasını duyurdu.

Bollywood oyuncusu priyanka Chopra da Türkiye'yi unutmadı. Dünyaca ünlü isim hem bağış yaptı hem de yardım çağrısı...