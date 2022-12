Dilan Çiçek Deniz, The Cat Empire'ın "Going to Live" isimli şarkısının şu sözlerini paylaştı: "Adamım ölecek misin? Yok be, yaşayacağım. Ve eğer her şey çoktan düşüyorsa ben uçarak kurtulmak istiyorum. Mahvolmuş fakat savaşçı. Hayat güzel olacak."