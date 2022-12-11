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    Eda Ece ve basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer mutlu sona çok yakın

    Güzel oyuncu Eda Ece ve basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer’in bu yaz evleneceği iddia edildi. İşte sizler için derlediğimiz 11 Aralık tarihli TAKVİM gazetesi Saklambaç haberleri...

    Evlilik yakın

    Uzun süredir birlikteliklerini sürdüren Eda Ece ve Buğrahan Tuncer çifti geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan romantik paylaşımlar yaparak aşka gelmişti. Hatta güzel oyuncu sevgilisi için "Evimizin direği" diyerek herkesi şaşırtmıştı. İlişkilerini gözlerden uzakta yaşayan çift için evlilik dedikoduları da gelmeye başladı. İddiaya göre Eda Ece ve Buğrahan Tuncer çifti önümüzdeki senenin yaz aylarında nikah masasına oturacak. Hatta çiftin şimdiden hazırlıklara başaladığı, düğün tarihi ve yeri için yer baktıkları da gelen iddialar arasında...



    AİLECE YILBAŞI ALIŞVERİŞİ
    Sertaç Akkaya, kendisi gibi oyuncu olan eşi Bengi Öztürk Akkaya ve kızları Vera ile alışveriş turunda görüntülendi. Öztürk, Akkaya'nın doğum kilolarını verip formuna kavuştuğu da gözlerden kaçmadı. Ailece AVM'de kurulan yılbaşı köyünü gezip alışveriş yapan Akkaya ailesi, sonrasında ise baş başa akşam yemeği yedi.



    "HAYALİMİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİM"
    Oyuncu Engin Demircioğlu geride bıraktığımız gün eşi Selcen Kaya ile birlikte bir Avm'de görüntülendi. Geçtiğimiz haftalarda dünya evine giren Demircioğlu; "Evliliğin tadını çıkarıyoruz. Yakın zamanda hayalimde olan bir projeyi gerçekleştireceğim" dedi.



        HAREKETLİ GECE
        Şimal önceki akşam muhteşem bir performansa imza attı. Şarkıları ile kendisine dinlemeye gelen müzikseverlere tam anlamıyla bir müzik ziyafeti çeken popçu, sahne enerjisiyle de herkesi kendisine hayran bıraktı.



        AKŞAM GEZMESİ
        Şarkıcı Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin ve kızı Arya önceki akşam Etiler'de görüntülendi. Alışverişe geldiğini söyleyen Özlem Şahin, "Arya'yı oyun parkında oynattım biraz. Burayı çok seviyor. Alışverişimizi de yaptık, şimdi de evimize gideceğiz" diye konuştu.



        SEVGİSİ ENGİNLERİ AŞTI
        ATV'nin fenomen dizilerinden 'Kara Para Aşk'taki rolüyle şöhreti Türkiye sınırlarını aşan Engin Akyürek'in 12 Ekim'deki yaş günü, kız çocuklarına umut oldu. Akyürek'in 150'den fazla ülkedeki sevenleri, ünlü oyuncuya anlamlı bir doğum günü hediyesi verdi. Yüzlerce bağışçının katkıda bulunduğu fon, UNICEF'in küresel programıyla binlerce dezavantajlı kız çocuğuna ulaşmasını, çocukların bilgi ve becerilerle güçlendirilmesini sağlayacak.



            TIPKI BABASI
            Büyük kızı Ses'le otuz iki dişine gösteren bir kare yayınlayan Ümit Erdim'e "Tıpkı babası" yorumları yapıldı. Küçük kızı Ela'nın da uykulu halini yayınlayan Erdim "Birileri Mayışmış" notunu düştü.



            ÇİÇEK GİBİ POZ
            Sosyal medyada paylaşımlarıyla çok konuşulan Dilan Çiçek Deniz, derin göğüs dekolteli elbisesini takipçilerinin beğenisine sundu. Thor'la yaşadığı ayrılığın ardından gündemden düşmeyen güzel oyuncunun bu pozuna binlerce beğeni geldi.




            1 MİLYON'LUK
            SORU GELİYORREZERVASYON KRİZİ!
            Sahne alacağı mekanda tüm biletlerin bittiğine dair paylaşım yapan Gülben Ergen'in bu paylaşımına yorum yapanlardan biri de Demet Akalın'dı. Ergen'in bu paylaşımının altına "300 rezervasyon benim zaten baby" yazdı. Ardından Ergen ise "Anlamadım" diyerek gülücük koydu.

            İŞİN ASLI
            İddiaya göre; aynı mekanda o tarihte aslında sahneye çıkacak isim Demet Akalın'dı. Fakat ünlü şarkıcının konser tarihi değiştirildi. Aynı mekanda sahne alan Gülben Ergen'in o gün sahneye çıkmasına karar verildi. Yani bu yorumda Demet Akalın "Senin değil benim başarım" demek istedi.



                1 MİLYON'LUK SORU GELİYOR
                Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan zirveye ulaşıyor. Geçen hafta yarışmaya katılan 20 yaşındaki Batu Alıcı bu hafta 1 Milyon TL değerindeki soru için yarışıyor. Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olan genç yarışmacı geçen hafta 400.000 TL'lik soruya doğru cevap vererek 1 Milyon TL'lik soruyu açtırmaya hak kazanmıştı. Hiç jokeri kalmayan genç yarışmacı acaba soruya yanıt verecek mi? Yoksa 400.000 TL'yi alıp çekilecek mi? Nefesler tutuldu... Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla, bu akşam saat 20.00'de atv ekranlarında.



                BURAK ÇELİK SÜRPRİZİ
                ATV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam'a Burak Çelik dahil oldu. Burak Çelik 'Jean Luc Tonnerre' karakteriyle 13.bölümde (13 Aralık Salı günü) seyircinin karşısına çıkacak. Burak Çelik'in canlandıracağı Jean Luc Tonnerre karakteri, Cezayir Türk'ün (Oktay Kaynarca) karşısında yer alacak. Karakterin gerçek kimliği ise seyirciye büyük bir sürpriz yaşatacak. Karakter 30'lu yaşlarda aile kavramı olmayan, iyi eğitimli, çok konuşmaktan hazzetmeyen, sevgisini belli edemeyen, yeri geldiğinde nezaketine şaşırtacak kadar üsluplu, yeri geldiğinde bir ölüm makinesi, zeki, sabırlı gözü kara bir savaşçı.



                'DÖNGEL' BU HATADAN!
                Güzellıği kadar hakkında çıkan haberlerle de gündemden düşmeyen Melisa Döngel yine rahat durmadı! Ünlü oyuncu bir mekanda yanındaki erkek arkadaşıyla samimi halde yakalanınca apar topar mekandan atıldı. Melisa Döngel oyunculuğu kadar dışardaki yaşantısı ile de adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz dönemde bir mekan çıkışında arbedeye karışan Döngel, bir kadınla saç baş birbirine girmişti. Daha bu olay gündemden düşmemişken bu kez başka bir iddia ortaya atıldı. Güzel oyuncu Arnavutköy'de bir mekanda erkek arkadaşıyla samimi şekilde eğlenirken yan masadakilerin rahatsız olduğu ve bu sebepten dolayı mekan işletmecisinin Melisa Döngel ve erkek arkadaşını apar topar dışarı çıkardığı iddia edildi.



                    CİHANGİR TURU
                    İş insanı ve yazar Muhammed Gömük, önceki gün Cihangir'de yakın dostu Metin Yıldız ve eşi ile görüntülendi. Gazetecilerle ayak üstü sohbet eden Gömük ve Yıldız, "Muhammed İzmir'den geldi. Birlikte yemek yedik, sinema filmim ile ilgili görüşme yaptık" diyen yakın dostlar, yemek sonrası yürüyüş yaparak güzel havanın tadını çıkardı.



                    MEST ETTİ
                    Başarılı sanatçı Derya Bedavacı önceki akşam Ataşehir'de yine muhteşem bir sahne performansına imza attı. Bedavacı şarkıları ile kendisini dinlemeye gelen konuklarını mest etti.

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                    Haberler Saklambaç Eda Ece ve basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer mutlu sona çok yakın
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