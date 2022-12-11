Eda Ece ve basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer mutlu sona çok yakın





'DÖNGEL' BU HATADAN!

Güzellıği kadar hakkında çıkan haberlerle de gündemden düşmeyen Melisa Döngel yine rahat durmadı! Ünlü oyuncu bir mekanda yanındaki erkek arkadaşıyla samimi halde yakalanınca apar topar mekandan atıldı. Melisa Döngel oyunculuğu kadar dışardaki yaşantısı ile de adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz dönemde bir mekan çıkışında arbedeye karışan Döngel, bir kadınla saç baş birbirine girmişti. Daha bu olay gündemden düşmemişken bu kez başka bir iddia ortaya atıldı. Güzel oyuncu Arnavutköy'de bir mekanda erkek arkadaşıyla samimi şekilde eğlenirken yan masadakilerin rahatsız olduğu ve bu sebepten dolayı mekan işletmecisinin Melisa Döngel ve erkek arkadaşını apar topar dışarı çıkardığı iddia edildi.