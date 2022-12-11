Eda Ece ve basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer mutlu sona çok yakın

Uzun süredir birlikteliklerini sürdüren Eda Ece ve Buğrahan Tuncer çifti geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan romantik paylaşımlar yaparak aşka gelmişti. Hatta güzel oyuncu sevgilisi için "Evimizin direği" diyerek herkesi şaşırtmıştı. İlişkilerini gözlerden uzakta yaşayan çift için evlilik dedikoduları da gelmeye başladı. İddiaya göre Eda Ece ve Buğrahan Tuncer çifti önümüzdeki senenin yaz aylarında nikah masasına oturacak. Hatta çiftin şimdiden hazırlıklara başaladığı, düğün tarihi ve yeri için yer baktıkları da gelen iddialar arasında...
AİLECE YILBAŞI ALIŞVERİŞİ
Sertaç Akkaya, kendisi gibi oyuncu olan eşi Bengi Öztürk Akkaya ve kızları Vera ile alışveriş turunda görüntülendi. Öztürk, Akkaya'nın doğum kilolarını verip formuna kavuştuğu da gözlerden kaçmadı. Ailece AVM'de kurulan yılbaşı köyünü gezip alışveriş yapan Akkaya ailesi, sonrasında ise baş başa akşam yemeği yedi.
"HAYALİMİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİM"
Oyuncu Engin Demircioğlu geride bıraktığımız gün eşi Selcen Kaya ile birlikte bir Avm'de görüntülendi. Geçtiğimiz haftalarda dünya evine giren Demircioğlu; "Evliliğin tadını çıkarıyoruz. Yakın zamanda hayalimde olan bir projeyi gerçekleştireceğim" dedi.