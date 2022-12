İlkay Gündoğan'ın Faslı eşi Sara Gündoğan Almanya'yı destekledi! Tepkilere "Kocam nerede forma giyiyorsa yuvam da vatanım da orasıdır" dedi

FUTBOL DEĞİL AŞK KAZANDI!

"Futbolla ilgim yok. Benim için önemli olan ailemi yani eşimi motive etmek. İlkay, nerede forma giyiyorsa ben de o takımı destekleyeceğim. Yuvam da, vatanım da İlkay... Bence her kadın da her ne olursa olsun her zaman ailesinin arkasında durmalı."



Bu arada İlkay Gündoğan, Türk bir ailenin çocuğu olarak Almanya'da doğdu. Sara Gündoğan ise Fas asıllı bir ailenin çocuğu İtalya'da dünyaya geldi. Çift, şimdilerde ise İngiltere'de yaşıyor.