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    İlkay Gündoğan'ın Faslı eşi Sara Gündoğan Almanya'yı destekledi! Tepkilere "Kocam nerede forma giyiyorsa yuvam da vatanım da orasıdır" dedi

    Dünya Kupası’nda eşi İlkay Gündoğan’ın forma giydiği Almanya’yı destekleyen Sara Gündoğan, tepki çekti. Fas asıllı yenge, “Neden Fas’ı desteklemiyorsun?” sorusuna şu romantik yanıtı verdi: “Kocam nerede forma giyiyorsa yuvam da vatanım da orasıdır.”

    Vatanım sensin

    İlkay Gündoğan ile evlendikten sonra 'Arfoui' olan soyadına veda edip Sara Gündoğan olan güzel yenge, sosyal medyayı karıştırdı.



    Fas asıllı olan ve İtalya'da doğup büyüyen ünlü model, Katar'daki Dünya Kupası'nda eşinin formasını giydiği Almanya Milli Takımı'nı destekledi.

    Şimdilerde ilk bebeğine hamile olan Sara Gündoğan'ın Almanya formasıyla tribünden yaptığı paylaşımına Faslı takipçilerinden tepki yağdı.



    Sara Gündoğan, "Neden Fas yerine Almanya'yı destekliyorsun?" eleştirilerine verdiği şu romantik yanıtla ise bir kez daha yıldız futbolcu İlkay Gündoğan'ın gönlünü fethetti:



        FUTBOL DEĞİL AŞK KAZANDI!
        "Futbolla ilgim yok. Benim için önemli olan ailemi yani eşimi motive etmek. İlkay, nerede forma giyiyorsa ben de o takımı destekleyeceğim. Yuvam da, vatanım da İlkay... Bence her kadın da her ne olursa olsun her zaman ailesinin arkasında durmalı."

        Bu arada İlkay Gündoğan, Türk bir ailenin çocuğu olarak Almanya'da doğdu. Sara Gündoğan ise Fas asıllı bir ailenin çocuğu İtalya'da dünyaya geldi. Çift, şimdilerde ise İngiltere'de yaşıyor.



        Ünlü çift, ilk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor.

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        Baba vatan
        Haberler Saklambaç İlkay Gündoğan'ın Faslı eşi Sara Gündoğan Almanya'yı destekledi! Tepkilere "Kocam nerede forma giyiyorsa yuvam da vatanım da orasıdır" dedi
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