İlkay Gündoğan'ın Faslı eşi Sara Gündoğan Almanya'yı destekledi! Tepkilere "Kocam nerede forma giyiyorsa yuvam da vatanım da orasıdır" dedi

İlkay Gündoğan ile evlendikten sonra 'Arfoui' olan soyadına veda edip Sara Gündoğan olan güzel yenge, sosyal medyayı karıştırdı.
Fas asıllı olan ve İtalya'da doğup büyüyen ünlü model, Katar'daki Dünya Kupası'nda eşinin formasını giydiği Almanya Milli Takımı'nı destekledi.
Şimdilerde ilk bebeğine hamile olan Sara Gündoğan'ın Almanya formasıyla tribünden yaptığı paylaşımına Faslı takipçilerinden tepki yağdı.
Sara Gündoğan, "Neden Fas yerine Almanya'yı destekliyorsun?" eleştirilerine verdiği şu romantik yanıtla ise bir kez daha yıldız futbolcu İlkay Gündoğan'ın gönlünü fethetti: