Eski eşi Gonca Derin’e darp ettiği iddiasıyla ceza alan Uğur Akkuş'un şimdi de Ebru Şallı'yı darp ettiği iddia edildi

2019'da evlenen Ebru Şallı ile Uğur Akkuş, dün magazin gündemindeydi. Akkuş'un geçtiğimiz haftalarda araç içerisinde Şallı'ya fiziksel şiddet uyguladığı iddiası, şok etkisi yarattı. İddiaya göre Akkuş'un eşini darp ettiği sırada otomobilin önüne kesen bir çift, Ebru Şallı'yı şiddetten kurtardı. Ağlama krizi geçiren 45 yaşındaki eski manken, vatandaşlar tarafından bir mekana götürüldü. Emirgan'daki mekana çağrılan ambulansta sağlık kontrolünden geçirilen Ebru Şallı, gelen polis memurlarına ise iddiaya göre "Şikayetçi değilim. O benim kocam" dedi.