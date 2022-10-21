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    Eski eşi Gonca Derin’e darp ettiği iddiasıyla ceza alan Uğur Akkuş'un şimdi de Ebru Şallı'yı darp ettiği iddia edildi

    Eski eşi Gonca Derin’e şiddet uyguladığı iddiasıyla ceza alan Uğur Akkuş’un şimdi de Ebru Şallı’yı darp ettiği öne sürüldü. Akkuş ile eski manken, şiddet dedikodusunu yalanladı.

    Şiddetli aşık!

    2019'da evlenen Ebru Şallı ile Uğur Akkuş, dün magazin gündemindeydi. Akkuş'un geçtiğimiz haftalarda araç içerisinde Şallı'ya fiziksel şiddet uyguladığı iddiası, şok etkisi yarattı. İddiaya göre Akkuş'un eşini darp ettiği sırada otomobilin önüne kesen bir çift, Ebru Şallı'yı şiddetten kurtardı. Ağlama krizi geçiren 45 yaşındaki eski manken, vatandaşlar tarafından bir mekana götürüldü. Emirgan'daki mekana çağrılan ambulansta sağlık kontrolünden geçirilen Ebru Şallı, gelen polis memurlarına ise iddiaya göre "Şikayetçi değilim. O benim kocam" dedi.



    'SEVGİYİ SİNDİREMEDİNİZ'
    Bomba etkisi yaratan bu iddialar üzerine gözler önceki eşi Gonca Derin'e de şiddet uyguladığı gerekçesiyle ceza alan Uğur Akkuş ile eski mankene çevrildi. Eski manken, şiddeti asla kabul etmeyeceğini söyleyerek iddiayı yalanladı. Akkuş da "zenginliği, başarıyı takdir edin. Bir sindiremediniz sevgiyi, aşkı" diyerek Ebru Şallı'ya şiddet uyguladığı iddiasını kabul etmedi.

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    Haberler Saklambaç Eski eşi Gonca Derin’e darp ettiği iddiasıyla ceza alan Uğur Akkuş'un şimdi de Ebru Şallı'yı darp ettiği iddia edildi
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