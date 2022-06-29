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    Sevmek Zamanı'nda gerilim artıyor! Dizide yaşanan olaylar, izleyiciyi ekrana kilitledi

    Atv’nin yeni dizisi Sevmek Zamanı 2. bölümüyle nefes kesti. Dizide yaşanan olaylar, izleyiciyi ekrana kilitledi. İşte sizler için derlediğimiz 29 Haziran tarihli Saklambaç haberleri...

    Gerilim artıyor

    ATV'nin, yapımını Süreç Film'in yapımcılığını Ali Gündoğdu- İsmail Gündoğdu'nun üstlendiği yeni dizisi Sevmek Zamanı, Pazartesi akşamı 2. bölümüyle ekrana geldi. Yeni bölümüyle büyük ilgi toplayan Sevmek Zamanı, #SevmekZamanı etiketi ile sosyal medyada da çok konuşuldu. Leyla'nın sürpriz davetinin sonu kötü bitti. Kağan ve Leyla kaybettikleri kızlarının acısını birbirlerinden çıkardı ve Leyla'nın her şeyin eskisi gibi olması için yaptığı hamleler boşa çıktı. Kağan Leyla'ya ayrılmadık istediğini söylemeye çalışsa da Leyla bu sözleri duymayı bile reddetti. Şüphelerinin peşine düşen Leyla, Kağan'ı Firuze ile birlikte görünce Firuze'yi araştırmaya başladı.



    ANNEME EV ALDIM
    Ünlü oyuncu Nefise Karatay, İstanbul'da bir inşaat firmasının tanıtımına katıldı. Projeyi çok beğendiğini kaydeden Karatay, yatırım olarak konutu tercih ettiğini söyleyerek "En akıllısı mülk almak diye düşünüyorum. Mülk fiyatları inanılmaz değerlendi. Anneme ev aldım. Annemin oturduğu evin fiyatı iki katına çıktı" dedi.



    BOŞANMA ACISINI ALAÇATI'DA ATIYOR
    Seren Serengil'den olaylı bir şekilde ayrılan Yaşar İpek, boşanma stresini Alaçatı'da atıyor. Geceleri moral depolayan İpek, boşanma sürecinde yaşadığı sıkıntılı süreci hayranlarıyla silmeye çalışırken yakalandı. Bir mekandan başka bir mekana giderken 3 kişilik bayan grubuna rastlayan Yaşar İpek, içlerinden bir tanesiyle yakından ilgilenince objektifimize takıldı. (Ercan AKGÜN)



        GÖKHAN TEPE FARKI
        Başarılı popçu Gökhan Tepe, Alaçatı'da sevenleriyle bir araya geldi. Pandeminin müzik sektörü için zorlayıcı geçtiğini hatırlatan yakışıklı şarkıcı, "O dönemde sahnede olamasam da evde şarkı söyledim, besteler yaptım. Artık o ürettiklerimi sergileme zamanı geldi" dedi. 90'lardan günümüze kadar olan parçalarını seslendiren Gökhan Tepe'ye vokalisti Pınar Çubukçu da hasta haliyle eşlik etti.



        ALİ NAZİK'SİZ ASLA
        78 yaşındaki dünyaca ünlü Amerikalı aktör Robert De Niro, İstanbul seyahatinin 2. ve son gününü geziye ayırdı. De Niro, sabahın erken saatlerinde soluğu ilk olarak Ayasofya Camii'nde aldı. Daha sonra Galataport'ta alarak tekneyle boğaz turuna çıkan Robert De Niro, tekne turuna özel olarak Ali Nazik yemeğini sipariş ettirdi. Başarılı oyuncu, Ali Nazik'e hayran kaldı. (Aydın HAMZA)



        JET GİBİ KAÇIŞ
        Oyuncu Melisa Döngel, önceki gece Bebek'te bir otelden çıkarken görüntülendi. Döngel'in yanında isminin Metin olduğu öğrenilen sevgilisi de vardı. Flaşların patlamasıyla şok yaşayan iki sevgili, hızlıca gaza basarak oradan uzaklaştı.



            BODRUM'DA ENERJİ DOPİNGİ
            Geçen yıl Bodrum'da açtığı ikinci şubesi ile başarıdan başarıya koşan sağlık ve güzellik danışmanı Ahu Karaduman'ın keyfi yerinde. Sonbahar-Kış İstanbul- Bodrum arasında mekik dokuyan Ahu Karaduman üç ay Bodrum'da olacak. Yalıkavak Miya Beachi tercih eden Ahu Karaduman yakın arkadaşı sunucu Melike Öcalan ile birlikte güneş ve denizin keyfini çıkardı.



            FİTCAN
            İvana Sert, önceki gün eşi Sezer Demirci ile Yunanistan'ın Zakintos isimli adasına gitti. Ege'nin eşsiz güzelliklerine hayran kalıp deniz ürünleriyle de ziyafet çeken ikoncan, sahilde verdiği pozlarla da fit vücudunu gözler önüne serdi. Bir çocuk annesi 42 yaşındaki İvana Sert, paylaşımlarıyla "Fitcan" dedirtti.



            GÜNEŞ VE MUTLULUK
            Güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan'ın Bodrum tatili tam gaz devam ediyor. Önceki gün Yalıkavak'ta gittiği beachten fotoğraf paylaşan oyuncu, "biraz güneş! Biraz mutluluk!" notuyla tüm gün boyunca denizin ve güneşin tadını çıkardı.



                BOZBURUN TUTKUNU SELİN OYUNCU
                Selin Şekerci, tatil sezonunu Marmaris'te açtı. Bozburun sahilde arkadaşına poz veren oyuncu, bunu sosyal medyadan paylaştı. Fotoğrafa binlerce beğeni geldi.

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                Haberler Saklambaç Sevmek Zamanı'nda gerilim artıyor! Dizide yaşanan olaylar, izleyiciyi ekrana kilitledi
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