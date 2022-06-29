Sevmek Zamanı'nda gerilim artıyor! Dizide yaşanan olaylar, izleyiciyi ekrana kilitledi

ATV'nin, yapımını Süreç Film'in yapımcılığını Ali Gündoğdu- İsmail Gündoğdu'nun üstlendiği yeni dizisi Sevmek Zamanı, Pazartesi akşamı 2. bölümüyle ekrana geldi. Yeni bölümüyle büyük ilgi toplayan Sevmek Zamanı, #SevmekZamanı etiketi ile sosyal medyada da çok konuşuldu. Leyla'nın sürpriz davetinin sonu kötü bitti. Kağan ve Leyla kaybettikleri kızlarının acısını birbirlerinden çıkardı ve Leyla'nın her şeyin eskisi gibi olması için yaptığı hamleler boşa çıktı. Kağan Leyla'ya ayrılmadık istediğini söylemeye çalışsa da Leyla bu sözleri duymayı bile reddetti. Şüphelerinin peşine düşen Leyla, Kağan'ı Firuze ile birlikte görünce Firuze'yi araştırmaya başladı.
ANNEME EV ALDIM
Ünlü oyuncu Nefise Karatay, İstanbul'da bir inşaat firmasının tanıtımına katıldı. Projeyi çok beğendiğini kaydeden Karatay, yatırım olarak konutu tercih ettiğini söyleyerek "En akıllısı mülk almak diye düşünüyorum. Mülk fiyatları inanılmaz değerlendi. Anneme ev aldım. Annemin oturduğu evin fiyatı iki katına çıktı" dedi.
BOŞANMA ACISINI ALAÇATI'DA ATIYOR
Seren Serengil'den olaylı bir şekilde ayrılan Yaşar İpek, boşanma stresini Alaçatı'da atıyor. Geceleri moral depolayan İpek, boşanma sürecinde yaşadığı sıkıntılı süreci hayranlarıyla silmeye çalışırken yakalandı. Bir mekandan başka bir mekana giderken 3 kişilik bayan grubuna rastlayan Yaşar İpek, içlerinden bir tanesiyle yakından ilgilenince objektifimize takıldı. (Ercan AKGÜN)