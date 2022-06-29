Sevmek Zamanı'nda gerilim artıyor! Dizide yaşanan olaylar, izleyiciyi ekrana kilitledi

ATV'nin, yapımını Süreç Film'in yapımcılığını Ali Gündoğdu- İsmail Gündoğdu'nun üstlendiği yeni dizisi Sevmek Zamanı, Pazartesi akşamı 2. bölümüyle ekrana geldi. Yeni bölümüyle büyük ilgi toplayan Sevmek Zamanı, #SevmekZamanı etiketi ile sosyal medyada da çok konuşuldu. Leyla'nın sürpriz davetinin sonu kötü bitti. Kağan ve Leyla kaybettikleri kızlarının acısını birbirlerinden çıkardı ve Leyla'nın her şeyin eskisi gibi olması için yaptığı hamleler boşa çıktı. Kağan Leyla'ya ayrılmadık istediğini söylemeye çalışsa da Leyla bu sözleri duymayı bile reddetti. Şüphelerinin peşine düşen Leyla, Kağan'ı Firuze ile birlikte görünce Firuze'yi araştırmaya başladı.