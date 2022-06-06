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    Ömer hücüne ‘Hakim’ olamıyor! Hakim 9.bölümü ile ekranlara geliyor

    Atv'nin iddialı dizisi "Hakim", bu akşam 9.bölümü ile ekranlara geliyor! Cevdet ve Ayşe'yi arka arkaya kaybeden Ömer, gücünü kaybetmiş durumda. İşte yeni bölümün detayları...

    Gücüne ‘Hakim’ olamıyor
    Yapımını Limon Film, yapımcılığını ise Hayri Aslan'ın gerçekleştirdiği atv'nin iddialı dizisi "Hakim", bu akşam 9.bölümü ile ekranlara geliyor!

    Cevdet ve Ayşe'yi arka arkaya kaybeden Ömer, gücünü kaybetmiş durumda. O savaşmayı bırakırsa oğlu nasıl kurtulacak? Cevdet'in gizli kasasından çıkanlar ve son isteği Ömer'e yeni bir sürpriz olur. Ömer, yemin ettiği gibi adalete bağlı kalamayacağı, bir katili suçsuz bulması gerektiği, hayatının en zor mahkemesini yönetmeye başlar. Bu sırada Azem'in öğreneceği büyük sır ise Ömer'in kucağına bırakılmış bomba olacaktır.
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    Haberler Saklambaç Ömer hücüne ‘Hakim’ olamıyor! Hakim 9.bölümü ile ekranlara geliyor
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