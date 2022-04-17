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    Antalya'da Hint düğünleri tekrar başladı! Milyon dolarlık düğün için 7 TIR malzeme getirildi

    Antalya’da Hint düğünleri yeniden başladı. Önceki gün yapılan milyon dolarlık düğün için 7 TIR malzeme getirildi. 3 gün 3 gece süren Hint düğünü peri masalı gibiydi. İşte sizler için derlediğimiz 17 Nisan Saklambaç haberleri...

    Milyonluk Hint masalı

    Turizm cenneti Antalya'da salgınla birlikte duran Hint düğünleri yeniden başladı. Dubai ve Hindistan'da ticaret alanında faaliyet gösteren Adnani ve Raina ailelerinin kızları Revna ile oğulları Anubhav, 3 gün 3 gece süren milyon dolarlık masal gibi düğünle Türkiye'de evlendi. Hindistan'dan çok sayıda sanatçının geldiği düğünde, binlerce çiçek kullanılarak 7 TIR malzemeyle dekorlar hazırlandı. Konsept için Kapadokya'dan balonlar getirildi. İkinci gün kına organizasyonu yapıldı. Profesyonel sanatçılar düğüne katılan kadınların ellerine özel desenlerle kına uyguladı. Kurulan tandırlarda pişirilen özel ekmek, Hint yemekleri ve içecekler misafirlere servis edildi. Düğün için Dubai ve Hindistan'dan gelen özel 60 kişilik mutfak ekibine Türk aşçılar da yardım etti. Üçüncü gün ise dini tören ve barat töreni yapıldı. Davetlilere evlilik resepsiyonu verildi. Düğünde davetlilere 450 kişilik ekip hizmet etti.



    KALBİ GÜMBÜR GÜMBÜR
    Sahne şovları ve şarkılarıyla müzik dünyasının sevilen isimi Merih Ermakastar, uzun bir aradan sonra çıkardığı 'Kalbim' isimli single çalışması ile hızlı bir geri dönüş yaptı. Bir hafta gibi kısa bir sürede 1.5 milyonluk YouTube izlenme rakamına ulaşan 'Kalbim', hayranlarının Merih Ermakastar'ı ne kadar özlediğini gözler önüne serdi.



    TESADÜFÜN BÖYLESİ
    Daha önce adı aşk dedikodularına karışan ancak her defasında bu iddiaları yalanlayan Ekin Mert Daymaz ve Melisa Şenolsun, önceki gece Cihangir'deydi. Bir mekanda sohbet eden ikili, patlayan flaşlardan rahatsız oldu. Şenolsun, daha sonra hızlıca Cihangir'de yeni taşındığı evine gitti. Daymaz ise "Melisa ile kalabalıkta denk geldik ve sohbet ettik. Melisa benim arkadaşım" diyerek aşk iddialarına son noktayı koydu. (Doğan SAVAŞ)



        HENRY KUCAKTA
        Aslı Bekiroğlu, önceki gün Bebek'teydi. Oyuncunun yanında köpeği Henry vardı. Bir ara köpeğini kucağına alan Bekiroğlu, objektiflere bu sevimli pozu verdi. (Doğan SAVAŞ)



        ŞANSLI SİNEK
        Dubai tatilinden renkli pozlar paylaşan Burcu Esmersoy, ayağının tozuyla işlerinin başına geri döndü. Güzel sunucu, önceki gün Instagram'da paylaşımlarına devam etti. Esmersoy'un bacağındaki kızarıklık ise takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. "Ben de olsam beni ısırırdım" diyerek bacağını sinek soktuğunu söyleyen Esmersoy'un pozuna, "Şanslı sinek", "Sinek olasım geldi" esprileri yapıldı.



        DURGUN G'ECE'
        Geçtiğimiz Şubat ayında eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu silahlı saldırı sonucu kaybeden Ece Erken, önceki akşam yakın arkadaşı Sezer Çakır ile Bebek'teydi. Yaşadığı üzücü olayın hala etkisinde olan Erken'in üzgün halleri gözden kaçmadı. Basına yansıyan eşine ait saatlerin satılmasıyla ilgili soruları cevapsız bırakan Erken, aracına binerek evinin yolunu tuttu. (Doğan SAVAŞ)



            ZEYNEP'İN YENİ DOSTU
            Zeynep Alkan, Bali'den yaptığı paylaşımlarla sosyal medyayı renklendirmeye devam ediyor. Sevimli hayvanlarla verdiği pozları Instagram'dan paylaşan oyuncunun son favorisi bir ördek oldu. Alkan, önceki gün kucağındaki ördeğin kafasına çiçek koyarak bu renkli pozu verdi.



            ÇİÇEK AÇTI
            Oyuncu Burak Deniz'le aşkına kaldığı yerden devam eden Didem Soydan, önceki gün çiçek açtı. Saçına taktığı papatya ile poz veren ünlü model, "Isınan havalarla birlikte modum" notu düştü.



            BAY KAHKAHA
            Yakışıklı oyuncu Serkay Tütüncü, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Cadde üstünde arkadaşları ile sohbet eden Tütüncü, şen kahkahalarıyla etrafına neşe saçtı. (Doğan SAVAŞ)



                AMANSIZ TAKİP SÜRÜYOR!
                Ekranların adından çok bahsettiren dizisi 'Yalnız Kurt' heyecan dolu 12 bölümüyle atv ekranında izleyiciyle buluştu. Dizi, bölüm etiketi #Kod74 ile sosyal medyada en çok konuşulan konuların başında yer aldı. Başrollerini Cihan Ünal (Davud), Hasan Denizyaran (Altay), Damla Colbay (Sare), Murat Han (Doğan) ve Kürşat Alnıaçık'ın (Viking) paylaştığı dizi yine nefes kesti.



                MURAT MİNİBÜSTE
                Ünlü oyuncu Sinan Çalışkanoğlu'nun youTube kanalı KOP-ART TV'de yaptığı "Minibüs" programının son konuğu Murat Dalkılıç oldu. Ünlü popçu, seyir halindeki minibüste çekilen programda yolcularla şarkılar söyleyip dans etti.



                KURT ZİYARETİ
                Merakla beklenen Başak Dizer ile Kıvanç Tatlıtuğ'un oğulları Kurt Efe, önceki gün dünyaya geldi. Ünlü isimler de minik Tatlıtuğ'u görmek için hastaneye akın etti. Tatlıtuğ'un yakın dostu Rıza Kocaoğlu da önceki gün soluğu hastanede aldı. Oyuncuya yeni aşkı Selin Işık eşlik etti. Her zaman objektiflere karşı mesafeli olan Kocaoğlu, bu kez sevgilisiyle mutluluk pozu verdi. (Doğan SAVAŞ)



                    SON 1 HAFTA
                    Anne olmak için geri sayıma giren Seray Sever, önceki gün alışveriş turunda objektiflere yansıdı. Sportif tarzıyla dikkat çeken 49 yaşındaki Sever, "İkizlerime kavuşmama bir hafta kaldı. İnanılmaz bir heyecan yaşıyorum" diyerek duygularını paylaştı.



                    SANAT AŞKI
                    Serel Yereli, sevenlerine sürpriz yaptı. Londra'da yaşayan güzel şarkıcı, yeni tekli çalışması, "None of The Above" ile sevenlerinin karşısına çıktı. Yapımcılığını Believe, DMC ve Moko Yapımın üstlendiği şarkı, tüm dijital platformlarda yayında. Yereli, şarkısı için, "Hayatımda, sanatsız olmak nedir bilmeyen bir insanım. Onun için şarkımı 15 Nisan Dünya Sanat Günü'nde çıkardım" dedi.



                    EMRE ALTUĞ "BAL GİBİ"
                    Emre Altuğ, uzun bir aradan sonra yeni teklisi 'Bal Gibi'yi sevenleriyle buluşturdu. Sözü ve bestesi Altuğ'a, ait olan "Bal Gibi" şarkıcının doğum günü olan 14 Nisan'da müzikseverler ile buluştu. Altuğ, yeni teklisi için, "Son dönem yaptığım şarkılar arasında en sevdiklerimden biri" dedi.

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                    Haberler Saklambaç Antalya'da Hint düğünleri tekrar başladı! Milyon dolarlık düğün için 7 TIR malzeme getirildi
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