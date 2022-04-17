Antalya'da Hint düğünleri tekrar başladı! Milyon dolarlık düğün için 7 TIR malzeme getirildi

Turizm cenneti Antalya'da salgınla birlikte duran Hint düğünleri yeniden başladı. Dubai ve Hindistan'da ticaret alanında faaliyet gösteren Adnani ve Raina ailelerinin kızları Revna ile oğulları Anubhav, 3 gün 3 gece süren milyon dolarlık masal gibi düğünle Türkiye'de evlendi. Hindistan'dan çok sayıda sanatçının geldiği düğünde, binlerce çiçek kullanılarak 7 TIR malzemeyle dekorlar hazırlandı. Konsept için Kapadokya'dan balonlar getirildi. İkinci gün kına organizasyonu yapıldı. Profesyonel sanatçılar düğüne katılan kadınların ellerine özel desenlerle kına uyguladı. Kurulan tandırlarda pişirilen özel ekmek, Hint yemekleri ve içecekler misafirlere servis edildi. Düğün için Dubai ve Hindistan'dan gelen özel 60 kişilik mutfak ekibine Türk aşçılar da yardım etti. Üçüncü gün ise dini tören ve barat töreni yapıldı. Davetlilere evlilik resepsiyonu verildi. Düğünde davetlilere 450 kişilik ekip hizmet etti.
KALBİ GÜMBÜR GÜMBÜR
Sahne şovları ve şarkılarıyla müzik dünyasının sevilen isimi Merih Ermakastar, uzun bir aradan sonra çıkardığı 'Kalbim' isimli single çalışması ile hızlı bir geri dönüş yaptı. Bir hafta gibi kısa bir sürede 1.5 milyonluk YouTube izlenme rakamına ulaşan 'Kalbim', hayranlarının Merih Ermakastar'ı ne kadar özlediğini gözler önüne serdi.
TESADÜFÜN BÖYLESİ
Daha önce adı aşk dedikodularına karışan ancak her defasında bu iddiaları yalanlayan Ekin Mert Daymaz ve Melisa Şenolsun, önceki gece Cihangir'deydi. Bir mekanda sohbet eden ikili, patlayan flaşlardan rahatsız oldu. Şenolsun, daha sonra hızlıca Cihangir'de yeni taşındığı evine gitti. Daymaz ise "Melisa ile kalabalıkta denk geldik ve sohbet ettik. Melisa benim arkadaşım" diyerek aşk iddialarına son noktayı koydu. (Doğan SAVAŞ)