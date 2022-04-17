Antalya'da Hint düğünleri tekrar başladı! Milyon dolarlık düğün için 7 TIR malzeme getirildi

Turizm cenneti Antalya'da salgınla birlikte duran Hint düğünleri yeniden başladı. Dubai ve Hindistan'da ticaret alanında faaliyet gösteren Adnani ve Raina ailelerinin kızları Revna ile oğulları Anubhav, 3 gün 3 gece süren milyon dolarlık masal gibi düğünle Türkiye'de evlendi. Hindistan'dan çok sayıda sanatçının geldiği düğünde, binlerce çiçek kullanılarak 7 TIR malzemeyle dekorlar hazırlandı. Konsept için Kapadokya'dan balonlar getirildi. İkinci gün kına organizasyonu yapıldı. Profesyonel sanatçılar düğüne katılan kadınların ellerine özel desenlerle kına uyguladı. Kurulan tandırlarda pişirilen özel ekmek, Hint yemekleri ve içecekler misafirlere servis edildi. Düğün için Dubai ve Hindistan'dan gelen özel 60 kişilik mutfak ekibine Türk aşçılar da yardım etti. Üçüncü gün ise dini tören ve barat töreni yapıldı. Davetlilere evlilik resepsiyonu verildi. Düğünde davetlilere 450 kişilik ekip hizmet etti.