Antalya'da Hint düğünleri tekrar başladı! Milyon dolarlık düğün için 7 TIR malzeme getirildi

SANAT AŞKI

Serel Yereli, sevenlerine sürpriz yaptı. Londra'da yaşayan güzel şarkıcı, yeni tekli çalışması, "None of The Above" ile sevenlerinin karşısına çıktı. Yapımcılığını Believe, DMC ve Moko Yapımın üstlendiği şarkı, tüm dijital platformlarda yayında. Yereli, şarkısı için, "Hayatımda, sanatsız olmak nedir bilmeyen bir insanım. Onun için şarkımı 15 Nisan Dünya Sanat Günü'nde çıkardım" dedi.