ATV'nin yeni projesi Hakim'in ilk tanıtımı yayınlandı

Dizi ATV'de izlenir sloganıyla yıllardır efsane dizileri ekranlara getiren atv'nin yeni yapımı Hakim'in ilk tanıtımı yayınlandı. Tüm dünyada büyük ses getiren "Your Honor" dizisinden uyarlanan Hakim, atv ekranlarında yayın hayatına başlamak için gün sayıyor. Uzun süredir hazırlıkları yapılan Hakim'in ilk tanıtımı önceki akşam izleyici ile buluştu. Merakla beklenen dizinin tanıtımı büyük ilgi uyandırdı. Emmy ödüllü Bryan Cranston'ın başrolünde olduğu Your Honor'ın Türkiye versiyonunda başrolü usta oyuncu Erdal Beşikçioğlu üstleniyor. Başarılı oyuncu Ebru Özkan da oyuncu kadrosuna dahil olan diğer bir isim.
'KURULUŞ OSMAN' AÇIK ARA ZİRVEDE
Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranındaki 82'nci bölümüyle nefesleri keserken reytinglerin zirvesinde yer aldı. #AşkımVatanımdır etiketiyle sosyal medyada Türkiye ve dünya gündeminde yer alan dizi reytinglerde de açık ara zirvedeydi. Kuruluş Osman, Tüm Kişiler'de %12,47 izlenme oranı ve %28,50 izlenme payı, AB'de %10,11 izlenme oranı ve %24,27 izlenme payı 20+ABC1'de %12,68 izlenme oranı ve %28,01 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde birinci sırada yer aldı.
GÜLŞEN SARARDI
Pop müziğinin sevilen ismi Gülşen, önceki akşam yine sahnedeydi. Sarı derin sırt dekolteli bir elbiseyle sevenlerinin karşısına çıkan Gülşen, şarkılarıyla olduğu kadar tarzıyla da beğeni topladı. Gülşen, sevilen şarkıları ve bitmek bilmeyen enerjisiyle geceye imzasını attı.