ATV'nin yeni projesi Hakim'in ilk tanıtımı yayınlandı

NO PANİK!

Oyuncu Tuan Tunalı, önceki gece esmer bir güzelle Asmalımescit'te eğlencedeydi. Yanındaki güzel flaşların patlamasıyla şoke oldu. Tunalı, "Yanlış bir şey yazmayın. Yurt dışından misafirim" derken "No foto! No foto" diye bağırarak arkasını dönen gizemli kadının panik tavırları kafa karıştırdı. (Doğan SAVAŞ)