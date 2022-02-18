ATV'nin yeni projesi Hakim'in ilk tanıtımı yayınlandı





'KURULUŞ OSMAN' AÇIK ARA ZİRVEDE

Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranındaki 82'nci bölümüyle nefesleri keserken reytinglerin zirvesinde yer aldı. #AşkımVatanımdır etiketiyle sosyal medyada Türkiye ve dünya gündeminde yer alan dizi reytinglerde de açık ara zirvedeydi. Kuruluş Osman, Tüm Kişiler'de %12,47 izlenme oranı ve %28,50 izlenme payı, AB'de %10,11 izlenme oranı ve %24,27 izlenme payı 20+ABC1'de %12,68 izlenme oranı ve %28,01 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde birinci sırada yer aldı.