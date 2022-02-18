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    ATV'nin yeni projesi Hakim'in ilk tanıtımı yayınlandı

    Yapımını Limon Film’in üstlendiği, oyuncu kadrosuyla da büyük ses getirecek olan Hakim, yakında ATV’de. İşte sizler için derlediğimiz 18 Şubat tarihli Saklambaç haberleri...

    Hakim’in ilk tanıtımı yayınlandı!

    Dizi ATV'de izlenir sloganıyla yıllardır efsane dizileri ekranlara getiren atv'nin yeni yapımı Hakim'in ilk tanıtımı yayınlandı. Tüm dünyada büyük ses getiren "Your Honor" dizisinden uyarlanan Hakim, atv ekranlarında yayın hayatına başlamak için gün sayıyor. Uzun süredir hazırlıkları yapılan Hakim'in ilk tanıtımı önceki akşam izleyici ile buluştu. Merakla beklenen dizinin tanıtımı büyük ilgi uyandırdı. Emmy ödüllü Bryan Cranston'ın başrolünde olduğu Your Honor'ın Türkiye versiyonunda başrolü usta oyuncu Erdal Beşikçioğlu üstleniyor. Başarılı oyuncu Ebru Özkan da oyuncu kadrosuna dahil olan diğer bir isim.



    'KURULUŞ OSMAN' AÇIK ARA ZİRVEDE
    Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranındaki 82'nci bölümüyle nefesleri keserken reytinglerin zirvesinde yer aldı. #AşkımVatanımdır etiketiyle sosyal medyada Türkiye ve dünya gündeminde yer alan dizi reytinglerde de açık ara zirvedeydi. Kuruluş Osman, Tüm Kişiler'de %12,47 izlenme oranı ve %28,50 izlenme payı, AB'de %10,11 izlenme oranı ve %24,27 izlenme payı 20+ABC1'de %12,68 izlenme oranı ve %28,01 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde birinci sırada yer aldı.



    GÜLŞEN SARARDI
    Pop müziğinin sevilen ismi Gülşen, önceki akşam yine sahnedeydi. Sarı derin sırt dekolteli bir elbiseyle sevenlerinin karşısına çıkan Gülşen, şarkılarıyla olduğu kadar tarzıyla da beğeni topladı. Gülşen, sevilen şarkıları ve bitmek bilmeyen enerjisiyle geceye imzasını attı.



        YOĞUNLUĞA GELİN!
        Düğününe sayılı günler kalan Gökçe Bahadır, yoğun tempodan şikayetçi. Oyuncu, "Gelinliğe bile yemek arasında bakıyorum" dedi. Sezen Aksu'nun albüm çalışmasında birlikte yer aldığı Emir Ersoy ile evlilik hazırlıklarına başlayan Gökçe Bahadır, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Kuaföründen çıkan güzel oyuncu, şunları söyledi: "25 Şubat'ta düğünümüz var. Çok heyecanlıyız. Malum bir yandan da işler güçler var. Yoğun bir koşturma içine girdim. Gelinliğim bile hazır değil. Hala yemek arasında gelinlik bakıyorum. İnşallah beğendiğim bir şey giyeceğim." (Aydın HAMZA)



        İZMİRLİ DİAB
        Lübnanlı şarkıcı Maya Diab, Kıbrıs'ta bir otelde sahnedeydi. 101 adet kelebek kullanılan kostümüyle dikkat çeken şarkıcı, hem göze hem kulağa hitap etti. Türkiye'den kazandığı parayla ülkemize yatırım yapmak istediğini söyleyen Diab, İzmir'den ev alacağını söyledi.



        FİZİĞİNİ AİLEYE BORÇLU
        Güzel oyuncu Nur Fettahoğlu, önceki gün Etiler'de bir diş kliniğine girerken görüntülendi. Fettahoğlu, gazetecileri kırmayarak ayaküstü soruları yanıtladı. Gününün büyük bir bölümünü kızı Elisa Güzin ile geçirdiğini söyleyen oyuncu, muhabirlerin "Fit halinizi neye borçlusunuz?" sorusuna "Genetik olduğunu söyleyebiliriz. Bir de mesleğimden dolayı çok dikkat ediyorum" cevabı verdi. (Doğan SAVAŞ)



            NO PANİK!
            Oyuncu Tuan Tunalı, önceki gece esmer bir güzelle Asmalımescit'te eğlencedeydi. Yanındaki güzel flaşların patlamasıyla şoke oldu. Tunalı, "Yanlış bir şey yazmayın. Yurt dışından misafirim" derken "No foto! No foto" diye bağırarak arkasını dönen gizemli kadının panik tavırları kafa karıştırdı. (Doğan SAVAŞ)



            ONLİNE HAZAL
            Hazal Filiz Küçükköse, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Oyuncu, makyaj malzemeleri satan bir mağazada uzun süre zaman geçirdi. Mağazalardan çok fazla alışveriş yapmadığını söyleyen Küçükköse, "Artık online alışveriş yapıyorum, uzun süre sonra ilk kez çıktım. Onda da sizinle karşılaştım" diye konuştu. (Aydın HAMZA)



            RENKLİ ÇİFT
            Sevilen oyuncu Bülent İnal, eşi Melis Tüysüz İnal ile İstinye'de objektiflere takıldı. Erken saatlerde AVM'ye gelen ve çocuk giyim mağazalarından alışveriş yapan çift, gazetecilerin fotoğraf isteğini geri çevirmeyerek objektiflere poz verdi. Soru almayan çiftin renkli tarzları ise dikkatlerden kaçmadı.



                SAĞYAŞAR BÜYÜLEDİ
                Ünlü sanatçı Cemil Sağyaşar, verdiği konserle müzik ziyafeti çekti. Muhteşem bir unforgettable nostalji rüzgarı estiren Sağyaşar, herkesi mest etti. Sahnede yeni yaşını kutlayan müzisyen, dostlarının ve izleyicilerinin büyük alkışını aldı.



                ALYANS PARMAKTA
                Alişan önceki gün oğlu Burak'la Etiler'de görüntülendi. Hayli keyifli olduğu görülen Alişan, kameraları fark edince oğluna "Şarkı söylemek ister misin?" diye sordu. Burak'tan ses gelmeyince, "Kameralara tepkili" diye espri yapan şarkıcı, muhabirleri gülümsetti. Eşi Buse Varol'un alyansını çıkardığı hatırlatılan şarkıcı, elindeki yüzüğünü göstermeyi ihmal etmedi. (Aydın HAMZA)



                EMİNE'NİN ÖZLEMİ
                Bir dönem podyumların gözde modelleri arasında yer alan İlgi Gövsa, Sevcan Zabit ve Emine Ün Ataşehir'de bir restoranda baş başa yemek yedi. 25 yıllık dost olan modeller, eski günlerini andı. Uzun süreden sonra ilk kez gece dışarı çıktığını söyleyen Emine Ün, "Ekranda olmayı çok özledim" diye konuştu.

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                Yalnız Kurt fragman
                Haberler Saklambaç ATV'nin yeni projesi Hakim'in ilk tanıtımı yayınlandı
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