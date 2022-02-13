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    Dila Tarkan'ın kolundaki çizikler için gençlik hatası yaptığı iddia edildi! Meğer gerçek bambaşkaymış

    Kolundaki façaya benzer izlerle dikkat çeken Dila Tarkan’ın gençlik hatası yaptığı iddia edildi. Dila Tarkan'ın sosyal medyadaki fotoğraflarında sürekli kollarına filtre yapması da dikkatlerden kaçmadı. Gerçek kısa süre ortaya çıktı...

    Gençlik hatası mı?

    Sosyal medyanın renkli siması Dila Tarkan, yine olay yarattı. Şeyma Subaşı'nın en yakın arkadaşlarından biri olarak ünlenen influencer Dila Tarkan, Instagram hesabından yaptığı reklam dolu paylaşımlarla cebini doldururken bu kez kolundaki izlerle gündem oldu.

    Tarkan'ın paylaştığı pozlarında kollarındaki façayı andıran izler dikkatlerden kaçmadı.

    Kimileri sosyetik güzelin gençlik hatası yaptığını zannetti. Gerçek kısa süre sonra ortaya çıktı. Kedi ve köpek besleyen Tarkan'ın kolundaki izlerin sorumlusu sevimli dostlarıymış.

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