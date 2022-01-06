



BİZDE DAHA UCUZBİZDE

Bana Ajda Pekkan'ı çağrıştıran ceviz!

Kuruyemişçide 40 lira...

Bizim cevize ne oldu yahu!

Antalya'da yerlere dökülüyor, toplayan yok.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN