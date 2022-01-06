Sosyetik güzel Yasemin Özilhan, her defasında yemek yapmayı çok sevdiğini söyledi.
Kendine özel tarifler geliştirdiğini belirtti.
Özellikle sağlıklı beslenme konusunda farklı lezzetler üretmeyi çok sevdiğini kaydetti.
Sosyetik güzel Yasemin Özilhan, her defasında yemek yapmayı çok sevdiğini söyledi.
Kendine özel tarifler geliştirdiğini belirtti.
Özellikle sağlıklı beslenme konusunda farklı lezzetler üretmeyi çok sevdiğini kaydetti.
Son olarak yine mutfağa girdi.
Bu kez ilginç bir tarif denedi. Pikan cevizini fırına verdi. "Çok lezzetli bir atıştırmalık olacak" dedi.
Ancak Pikan cevizini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.
İddiaya göre cevizin kilosu 760 liraydı. Bu fiyatı gören takipçiler "Hayat Yasemin'e güzel" diye tepki gösterdi.
Cevizin 100 TL'ye de satıldığı ortaya çıkınca tartışma boyut değiştirdi.
Sosyal medyada ceviz esprileri tükenmek bilmedi.
BİZDE DAHA UCUZBİZDE
Bana Ajda Pekkan'ı çağrıştıran ceviz!
Kuruyemişçide 40 lira...
Bizim cevize ne oldu yahu!
Antalya'da yerlere dökülüyor, toplayan yok.