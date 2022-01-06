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    Yasemin Özilhan mutfağa girdi verdiği tarife tepkiler geldi! Sosyal medyada espriler havada uçtu

    Yasemin Özilhan, pikan cevizinden tarif verdi! “Kilosu 760 TL. Kim yapar” şeklinde tepkiler geldi. Ancak gerçek fiyatı 100 TL çıkınca tartışma şekil değiştirdi! Sosyal medyada ceviz esprilerinin ardı arkası kesilmedi!

    Ajda pikan!

    Sosyetik güzel Yasemin Özilhan, her defasında yemek yapmayı çok sevdiğini söyledi.



    Kendine özel tarifler geliştirdiğini belirtti.



    Özellikle sağlıklı beslenme konusunda farklı lezzetler üretmeyi çok sevdiğini kaydetti.



        Son olarak yine mutfağa girdi.



        Bu kez ilginç bir tarif denedi. Pikan cevizini fırına verdi. "Çok lezzetli bir atıştırmalık olacak" dedi.



        Ancak Pikan cevizini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.



            İddiaya göre cevizin kilosu 760 liraydı. Bu fiyatı gören takipçiler "Hayat Yasemin'e güzel" diye tepki gösterdi.



            Cevizin 100 TL'ye de satıldığı ortaya çıkınca tartışma boyut değiştirdi.



            Sosyal medyada ceviz esprileri tükenmek bilmedi.
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                Haberler Saklambaç Yasemin Özilhan mutfağa girdi verdiği tarife tepkiler geldi! Sosyal medyada espriler havada uçtu
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