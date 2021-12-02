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    Nurgül Yeşilçay The Keep markası için kilim tasarladı

    Nurgül Yeşilçay yaptığı resimlerde kullandığı motiflerin dikkat çekmesi üzerine The Keep markası için kilim tasarladı. Yeşilçay "Yaptığım resimlerde bol bol kilim motifleri kullandığım için böyle bir teklif geldi ve bende severek kabul ettim. Bence kilimler Türk kadınının sanat eserleri. Ben tasarlarken Stanley Kubrick'in 'The Shining' filminden ve Özdemir Asaf'ın bir şiir kitabından ilham aldım" dedi. İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 2 Aralık tarihli Saklambaç haberleri.

    İlham kaynağı Asaf

    Nurgül Yeşilçay yaptığı resimlerde kullandığı motiflerin dikkat çekmesi üzerine The Keep markası için kilim tasarladı. Yeşilçay "Yaptığım resimlerde bol bol kilim motifleri kullandığım için böyle bir teklif geldi ve bende severek kabul ettim. Bence kilimler Türk kadınının sanat eserleri. Ben tasarlarken Stanley Kubrick'in 'The Shining' filminden ve Özdemir Asaf'ın bir şiir kitabından ilham aldım" dedi.

    ANNE-KIZ KOMBİNİ
    Başarılı     oyuncu Pınar Altuğ Atacan ve kızı Su Atacan, önceki gün İstinyePark'taydı. Annekız birlikte alışverişin keyfini çıkardı. Gazetecilere poz veren Altuğ, teşekkür ederek alışverişe devam etti. Anne-kızın bir örnek botları ise dikkatlerden kaçmadı.

    ALIŞVERİŞ TARZI
    Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu çiftinin kızları Zehra Çilingiroğlu, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Çilingiroğlu, siyah spor tarzı ve renkli gözlüğü ile dikkat çekti.

        ATIK NESNELERE SANAT
        Artık fazlalık olarak görülmeye başlanmış olan nesnelerin hayata kazandırılması sağlayan ressam Deniz Say'ın sergisi büyük ilgi uyandırıyor. İleri dönüşüm kavramını resimlerinin ana teması olarak benimseyen Say'ın eserleri, günümüzün önemli konularından "sıfır atık" ve "sanatta sürdürülebilirlik" konularına dikkat çekiyor.

        MÜZİK İÇİN DOĞDUM
        Yaşından         büyük hayaller kuran başarılı şarkıcı Işıl Ayman, bu yolculuğun sadece tadını çıkarttığını, müzik için doğduğunu ve müzik için de üretmeye devam edeceğini söyledi. Işıl, "Yaşıtlarımdan ileride olmak beni zorlasa da durmak gibi bir niyetim yok" dedi.

        HER ŞEY YOLUNDA!
        Bir         süre önce ayrıldıkları konuşulan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti, önceki akşam Zorlu AVM'deydi. Ayrıldığı iddia edilen ikilinin keyfi yerindeydi. "Ayrılık haberlerine ne diyorsunuz?" şeklindeki soruya güzel oyuncu Özdemir esprili bir yanıt verdi: "Moralimiz bozuktu. Biz de ayrı ayrı bir şekilde geldik. Belki aramız düzelir diye. Yan yana oturmayız." Özdemir, ardından şöyle devam etti: "Yine böyle haberler çıkıcak ama biz yine çıkıp her şeyin yolunda olduğunu söyleyeceğiz." Doğan SAVAŞ

            SEVİNDİREN FOTO
            Geçtiğimiz haftalarda evinde geçirdiği rahatsızlıktan dolayı hastaneye kaldırılan ve ardından beyin kanaması geçiren Kadir İnanır'dan "İyiyim" pozu... 72 yaşındaki usta sanatçı Pamukkale Üniversitesi Hastanesi nöroloji servisindeki özel odasında ziyaree gelen bir arkadaşının isteğini kırmadı. İnanır'ın oldukça keyifli olduğu görülen ilk fotoğrafın altına "Kadir İnanır, tüm sevenlerine selamlarını iletiyor" mesajı yazıldı. Doktorlar ise "durumu gayet iyi" açıklamasını yaptı.

            DİLA TARKAN MODEL OLDU
            Instagram'ın en çok takip edilen isimlerinden Dila Tarkan, modelliğe soyundu. Sosyetik güzel, Derimod, Whenever Company ile iş birliği yaptı. Yeni koleksiyonun tanıtımında yer aldı.

            HALI SAHADAN ARKADAŞIM
            Oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, sahnelediği "12 Numaralı Adam" adlı oyunu Kubilay Aka da izledi. Arkadaşına desteğe geldiğini söyleyen Aka, "Kendisi halı sahadan da arkadaşım olur. Bu oyunu daha önce izlemiştim harikaydı. Tekrar geldim" açıklamasında bulundu.

                'KURULUŞ OSMAN'A YENİ OYUNCU
                atv ekranında reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman'ın kadrosuna 73'üncü bölümde yeni bir oyuncu katılıyor. Sürpriz bir karakterle hikayeye dahil olan Feyza Sevil Güngör, 'Kuruluş Osman'ın 73'üncü bölümünde ilk kez seyirci karşısına çıkacak. 'Kuruluş Osman'ın bu akşam yayınlanacak yeni bölümünde Osman Bey'in ticaretini bitirmek isteyen tekfurlar, hedefine İznik Valisi Saguros ve kızını koyuyor. Osman Bey ise bu hamleye karşılık İnegöl Kalesi'ni düşürmenin yollarını arıyor.

                MİLYONLUK DEFİLE
                Hakan Akkaya'nın Cinderella Gelinlik için hazırladığı, "2022 Hakan Akkaya & Cinderella Bridal Capsule Collection" dev bir defileyle önceki akşam Tersane İstanbul'da tanıtıldı. Akkaya defilesinde 45 gelinliğe yer verdi. 100 özel parçalık koleksiyonun tanıtımında 35 manken yer aldı. Ünlü top model Çağla Şıkel baş manken olarak yine başarılı bir çalışmaya imza attı.

                KASIM AYININ LİDERİ ESRA EROL
                Kantar Medya tarafından alınan verilere göre Esra Erol'da programı 30 Kasım Salı günkü yayınıyla %8,32 izlenme oranı ve %30,13 izlenme payı alarak kendi rekorunu kırdı. Program bu sezonun en yüksek izlenme oranını elde etti. 22 yıldır annesini görmeyen Burcu canlı yayına gelerek hiç görmediği annesi Hatice Yaprak'ı bulmak için Esra Erol'da programına katıldı. Ve büyük buluşma gerçekleşti.

                    PATİLER İÇİN SERGİ
                    Çevre ve Sokak Hayvanları Derneği yararına sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenlenecek olan sergi, 14 Aralık'ta Kült Palace Feriye'de gerçekleşecek. Alea Pınar Du Pre, Burcu Yavuz, Seda Dokumacı eşsiz eserlerini bu organizasyon için hazırladı.
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                    Haberler Saklambaç Nurgül Yeşilçay The Keep markası için kilim tasarladı
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