Nurgül Yeşilçay The Keep markası için kilim tasarladı

Nurgül Yeşilçay yaptığı resimlerde kullandığı motiflerin dikkat çekmesi üzerine The Keep markası için kilim tasarladı. Yeşilçay "Yaptığım resimlerde bol bol kilim motifleri kullandığım için böyle bir teklif geldi ve bende severek kabul ettim. Bence kilimler Türk kadınının sanat eserleri. Ben tasarlarken Stanley Kubrick'in 'The Shining' filminden ve Özdemir Asaf'ın bir şiir kitabından ilham aldım" dedi.