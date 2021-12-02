Nurgül Yeşilçay The Keep markası için kilim tasarladı

Nurgül Yeşilçay yaptığı resimlerde kullandığı motiflerin dikkat çekmesi üzerine The Keep markası için kilim tasarladı. Yeşilçay "Yaptığım resimlerde bol bol kilim motifleri kullandığım için böyle bir teklif geldi ve bende severek kabul ettim. Bence kilimler Türk kadınının sanat eserleri. Ben tasarlarken Stanley Kubrick'in 'The Shining' filminden ve Özdemir Asaf'ın bir şiir kitabından ilham aldım" dedi.
ANNE-KIZ KOMBİNİ
Başarılı oyuncu Pınar Altuğ Atacan ve kızı Su Atacan, önceki gün İstinyePark'taydı. Annekız birlikte alışverişin keyfini çıkardı. Gazetecilere poz veren Altuğ, teşekkür ederek alışverişe devam etti. Anne-kızın bir örnek botları ise dikkatlerden kaçmadı.
ALIŞVERİŞ TARZI
Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu çiftinin kızları Zehra Çilingiroğlu, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Çilingiroğlu, siyah spor tarzı ve renkli gözlüğü ile dikkat çekti.