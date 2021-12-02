Nurgül Yeşilçay The Keep markası için kilim tasarladı

HER ŞEY YOLUNDA!

Bir süre önce ayrıldıkları konuşulan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti, önceki akşam Zorlu AVM'deydi. Ayrıldığı iddia edilen ikilinin keyfi yerindeydi. "Ayrılık haberlerine ne diyorsunuz?" şeklindeki soruya güzel oyuncu Özdemir esprili bir yanıt verdi: "Moralimiz bozuktu. Biz de ayrı ayrı bir şekilde geldik. Belki aramız düzelir diye. Yan yana oturmayız." Özdemir, ardından şöyle devam etti: "Yine böyle haberler çıkıcak ama biz yine çıkıp her şeyin yolunda olduğunu söyleyeceğiz." Doğan SAVAŞ