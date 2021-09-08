Sedef Avcı ile Kıvanç Kasabalı'dan radikal karar! İstanbul'dan kaçan çift bakın nereye yerleşti

Megakent'ten köye dönenler arasında ünlü isimler vardı. Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı çifti de bu listeye katıldı. Ünlü çift, Muğla'da köy hayatı yaşamaya başladı. Önceki gün Nişantaşı City's çıkışı objektiflere takılan Sedef Avcı, şaşırtan bir itiraf yaptı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Avcı, Muğla'da köy hayatı yaşama başladığını açıkladı. Doğal hayatını şöyle anlattı: Muğla'da bir köyden ev aldık. Zamanla kendimize yetecek kadar tarım yapmayı da düşünüyoruz. Çok sakin ve güzel bir yaz geçirdik. İstanbul'a adapte olmaya çalışıyorum. Oğlum Can'ın okulu için geldik.

O HABERLER ASILSIZ

Sedef Avcı, eşi Kıvanç ile boşanacağı yönünde çıkan haberlere de cevap verdi. "O haberlerin hepsi asılsız. Kıvanç sürekli çalışıyor ve bazen yanımızda olamıyor" dedi.