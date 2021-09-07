Kuruluş Osman’ın üçüncü sezon kadrosu belli oldu! Birbirinden iddialı oyuncular heyecanı arttırdı

Çarşamba akşamlarının merakla beklenen dizisine, üçüncü sezon kadrosuna birbirinden iddialı oyuncular katıldı. Kadroya dahil olan oyuncuların karakterleri ise şimdiden merak konusu oldu.

Serhat Kılıç, Yıldıray Şahinler, Rüzgar Aksoy, Şeyma Korkmaz, Serdar Kayaokay, Melis Gürhan, Gizem Kala, Can Bartu Arslan, Serhat Parıl, Oğuzhan Karbi, Serdar Akülker, Rıdvan Uludaşdemir, Burak Alp Yenilmez, Recep Çavdar, Yiğit Esen ve Ali Karaağaç, 'Kuruluş Osman'ın yeni sezonunda seyirciyle buluşacak.

Güzel oyuncu Şeyma Korkmaz, diziye dahil oldu.

'Kuruluş Osman' yeni sezonda da Çarşamba günlerine damgasını vurmaya devam edecek.