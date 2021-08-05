Dünyaca ünlü futbolcu Wesley Sneijder’in eski eşi Yolanthe Cabau’dan şok itiraf! Duyan inanamadı

Eski eşi Wesley Sneijder'ın Galatasaray'da oynadığı dönemlerde taraftarların yengesi olan Yolanthe Cabau, Hollanda basınına verdiği röportajla gündem yarattı. 36 yaşındaki Yolanthe Cabau, cinsellik itirafıyla herkesi şaşırttı. Gelişmekte olan ülkelerde çocuklara cinsel istismara son vermeyi amaçlayan bir vakfın kurucusu olan Cabau, gençlik yıllarında lezbiyen ilişki yaşadığını itiraf etti.

İlk ciddi ilişkisini 13 yaşındayken yaşadığını ve bu ilişkisinin 5 yıl sürdüğünü söyleyen ünlü yıldız, skandal sözlerini şöyle sürdürdü: "Yıllar önce bir kızla ilişkim olmuştu. Bundan utanmıyorum. Ona karşı derin duygularım yoktu. Alkollü olduğumuzda bazı şeyler yaşıyorduk."

Yolanthe Cabau ile Wesley Sneijder 2019 yılında boşandı.