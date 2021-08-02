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    Şenay Akay ve Tarık Soner mutluluklarını nikah masasına taşıdı!

    Ünlü manken Şenay Akay, uzun süredir aşk yaşadığı iş insanı Tarık Soner ile bir ömür boyu mutluluğa "Evet" dedi... Yeniköy Kaşıbeyaz Bosphorus'ta gerçekleştirilen nikah merasiminde çiftin nikah şahitliklerini Suat Kaşıbeyaz, Ebru Koçan ve Okay İnan yaptı.

    Akay gelin oldu

    Ünlü manken Şenay Akay, uzun süredir aşk yaşadığı iş insanı Tarık Soner ile bir ömür boyu mutluluğa "Evet" dedi... Yeniköy Kaşıbeyaz Bosphorus'ta gerçekleştirilen nikah merasiminde çiftin nikah şahitliklerini Suat Kaşıbeyaz, Ebru Koçan ve Okay İnan yaptı.

    Aile arasında gerçekleştirilen sade nikahta Şenay Akay; modacı Pınar Bent tarafından hazırlanan bir gelinlik giyerken Tarık Soner ise Sarar marka bir damatlık tercih etti. İkili, balayı adreslerini ise gizli tutma kararı aldı. Bu arada 40 yaşındaki Şenay Akay, 2002 yılında nikah masasına oturduğu ilk eşi Buğra Özçetin'in kendisine ihanet etmesi sebebiyle 2004 yılında boşanmıştı.

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