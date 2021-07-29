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    İçini kararttılar! Rabia Yaman'ın 'Arap bacı' isyanı

    Son olarak iş adamı Serdar Bilgili aşkıyla gündem olan modacı Rabia Yaman, bronz tenini eliştirenlere verdi veriştirdi. Bronz teniyle bilinen ünlü modacı Rabia Yaman, kendisine “Arap bacı” diyenlere isyan etti.

    İçini kararttılar!

    Son olarak iş adamı Serdar Bilgili aşkıyla gündem olan modacı Rabia Yaman, bronz tenini eliştirenlere verdi veriştirdi. Yaman, sosyal medya hesabından, "Ten rengimle alakalı sanki bu konuda aşırı çabam varmışcasına gelen mesajları bitirebilir miyiz artık? Çocukluğumdan beri ten rengim koyu ve her gün güneşlenen biri de değilim. Irkçı şakalarınızı saymıyorum bile. Güneşi Kızılay dağıtıyor da ben birilerinin hakkını mı çalıyorum? Delirdiniz artık" diye yazdı.

    BENZETMELER SIKTI!
    Küçüklüğünden beri teniyle ilgili şakalara maruz kaldığını söyleyen, 29 yaşındaki Rabia Yaman, "Çocukluk yıllarımda da 'Kara Fatma', 'Kara vicdanlı' ve 'Arap bacı' benzetmeleri yapılırdı. Kaç yaşına geldim hala aynı seviyede kalmışız" diyerek tepki gösterdi.

    DENİZ BAYAR

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