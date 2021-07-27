Demet Özdemir evinin bahçesini bedavaya dekore ettiriyor





Geçtiğimiz yıl Zekeriyaköy'de aldığı 4 milyonluk villasını, 13 milyon 700 bin takipçili Instagram hesabı sayesinde bedavaya dekore ettiren Özdemir, sürekli anlaştığı mimarların reklamını yapmıştı. Yaptığı reklamlar sayesinde hayatındaki bir çok şeyi bedavaya getiren oyuncu, evinin bahçesi için de harekete geçti.



Özdemir, bahçesinin dekorasyonu için anlaştığı firmaların reklamlarına başladı.