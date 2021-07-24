Demet Özdemir'in bahçede verdiği bir poza beğeni yağmuru! Şarkıcı Oğuzhan Koç ile mutlu bir birliktelik sürdüren ve oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da çok konuşulan Demet Özdemir, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu, kırmızı mini elbisesi ile bahçede verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Özdemir'in paylaşımı sosyal medyaya damga vururken takipçileri oyuncuyu iltifat yağmuruna tuttu. İşte Demet Özdemir'in o paylaşımı...