Fenerbahçe başkanlığı eleştirilen Ali Koç, agresif tavırlarıyla şaşırttı

Kötü yönetimiyle Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlığı sürekli eleştirilen Ali Koç, Bodrum'da ortaya çıktı.

Koç Ailesi, önceki gün sahibi oldukları Türkbükü Divan Otel'den çıkarken görüntülendi. Herkesin neşesi yerindeydi bir tek Ali Koç hariç.

Gazetecilerle sohbet eden Rahmi Koç, "Benim haber değerim var mı? Manşet olur muyum?" diye espri yaptı.

O sırada gazetecilerin yanına koşan Ali Koç, "Çekmeyin bizi" diyerek bağırmaya başladı. Babası Rahmi Koç, müdahele ederek sakinleştirmeye çalışsa da agresif Ali Koç, etrafına öfke saçtı.