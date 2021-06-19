Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    'ın giyinme odasını görenler şoka uğradı: Biz burada sülalece yaşarız

    Sosyal medya fenomeni ’a hediye yağdı. Kargo paketleri kapısına yığıldı. Devasa villasına sığamadı. Yeni bir eve taşındı. Giyinme odasını görenler şoka uğradı: Biz burada sülalece yaşarız!

    Araz kargo!

    İşadamı Sami Kiresepi'nin eşi Rachel Araz, sosyal medyayı salladı. Instagram'da yaklaşık 800 bin takipçiye ulaştı. Tanıtımlar yapıp dünyanın parasını kazandı. Onlarca firmadan her gün hediye paketleri yağdı. Kargolar sosyetik kadının evini adeta adres yaptı.


    GİYİNME ODASI!

    Chanel'den Prada'ya kadar ünlü firmalar Araz'a paketler yolladı. Evi dolup taşan sosyetik güzel ise İstanbul'daki lüks villasına sığamadı. Başka bir eve taşındı. Evinden video paylaşan Araz'ın sırf giyinme odasının bile 4 kişilik aileye yetecek kadar büyük olması görenleri şoka uğrattı. Araz'ın salonunun ise koca bir restoran büyüklüğünde olması gözden kaçmadı.


    ARAZ'IN KÜÇÜK DEDİĞİ SALON

    Sosyetik güzelin paylaşımlarını gören takipçileri ise "Biz burada sülalece yaşardık" esprileri yaparak Araz'ın paylaşımlarına tepki gösterdi.



        EVİNDE PARTİ VERİYORDU
        Araz ile eşinin Mikonos'taki 3 milyon Euro'luk lüks villası bulunuyor. Ayrıca Bodrum'da da 50 milyon TL'lik devasa bir malikanesi var.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        AK Parti İlçe Başkanlığına molotoflu saldırı
        Haberler Saklambaç Rachel Araz'ın giyinme odasını görenler şoka uğradı: Biz burada sülalece yaşarız