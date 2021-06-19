İşadamı Sami Kiresepi'nin eşi Rachel Araz, sosyal medyayı salladı. Instagram'da yaklaşık 800 bin takipçiye ulaştı. Tanıtımlar yapıp dünyanın parasını kazandı. Onlarca firmadan her gün hediye paketleri yağdı. Kargolar sosyetik kadının evini adeta adres yaptı.
GİYİNME ODASI!
Chanel'den Prada'ya kadar ünlü firmalar Araz'a paketler yolladı. Evi dolup taşan sosyetik güzel ise İstanbul'daki lüks villasına sığamadı. Başka bir eve taşındı. Evinden video paylaşan Araz'ın sırf giyinme odasının bile 4 kişilik aileye yetecek kadar büyük olması görenleri şoka uğrattı. Araz'ın salonunun ise koca bir restoran büyüklüğünde olması gözden kaçmadı.
ARAZ'IN KÜÇÜK DEDİĞİ SALON
Sosyetik güzelin paylaşımlarını gören takipçileri ise "Biz burada sülalece yaşardık" esprileri yaparak Araz'ın paylaşımlarına tepki gösterdi.