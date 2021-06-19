

GİYİNME ODASI!



Chanel'den Prada'ya kadar ünlü firmalar Araz'a paketler yolladı. Evi dolup taşan sosyetik güzel ise İstanbul'daki lüks villasına sığamadı. Başka bir eve taşındı. Evinden video paylaşan Araz'ın sırf giyinme odasının bile 4 kişilik aileye yetecek kadar büyük olması görenleri şoka uğrattı. Araz'ın salonunun ise koca bir restoran büyüklüğünde olması gözden kaçmadı.