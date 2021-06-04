Eda Ece, Instagram alemini renklendirdi | 4 Haziran magazin haberleri

Sosyal medyayı en aktif kullanan isimlerin başında gelen Eda Ece, önceki gün Instagram'ı renklendirdi. Kocaman hasır şapkasıyla verdiği keyifli pozunu sosyal medyada paylaşan güzel oyuncuya, takipçilerinden beğeni ve "Bu ne güzellik!" yorumları yağdı.
GURUR GECESİ
Geleneksel Mood Ödülleri'nin 7.'si önceki akşam sahiplerini buldu. Gecede yönetim kurulu başkanı olduğu 'Umudum Olur musun Derneği?' ile 'en iyi sorumluluk projesi' ödülünü alan Azra Akın, "Benim için büyük bir gurur. Ödülümü sağlık çalışanlarına armağan ediyorum" dedi.
HEMŞEHRİLER BİR ARADA
Her ikisi de Sivaslı olan İrem Sak ile Reynmen diğer adıyla Yusuf Aktaş, önceki gün bir sergide karşılaştı. Bu rastlaşmayı fırsata çeviren güzel oyuncu ile ünlü rapçi, beraber çektirdikleri bu esprili selfie ile de 'Sivaslı buluşmasını' ölümsüzleştirdi.