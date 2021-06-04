Eda Ece, Instagram alemini renklendirdi | 4 Haziran magazin haberleri





HEMŞEHRİLER BİR ARADA

Her ikisi de Sivaslı olan İrem Sak ile Reynmen diğer adıyla Yusuf Aktaş, önceki gün bir sergide karşılaştı. Bu rastlaşmayı fırsata çeviren güzel oyuncu ile ünlü rapçi, beraber çektirdikleri bu esprili selfie ile de 'Sivaslı buluşmasını' ölümsüzleştirdi.