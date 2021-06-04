Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Eda Ece, Instagram alemini renklendirdi | 4 Haziran magazin haberleri

    Eda Ece, önceki gün kocaman hasır şapkasıyla Instagram'ı renklendirdi. İşte haberin detayları ve 4 Haziran tarihli Takvim Gazetesi'nden derlediğimiz magazin haberleri...

    Bir hoş s'Eda'

    Sosyal medyayı en aktif kullanan isimlerin başında gelen Eda Ece, önceki gün Instagram'ı renklendirdi. Kocaman hasır şapkasıyla verdiği keyifli pozunu sosyal medyada paylaşan güzel oyuncuya, takipçilerinden beğeni ve "Bu ne güzellik!" yorumları yağdı.



    GURUR GECESİ
    Geleneksel     Mood Ödülleri'nin 7.'si önceki akşam sahiplerini buldu. Gecede yönetim kurulu başkanı olduğu 'Umudum Olur musun Derneği?' ile 'en iyi sorumluluk projesi' ödülünü alan Azra Akın, "Benim için büyük bir gurur. Ödülümü sağlık çalışanlarına armağan ediyorum" dedi.



    HEMŞEHRİLER BİR ARADA
    Her ikisi de Sivaslı olan İrem Sak ile Reynmen diğer adıyla Yusuf Aktaş, önceki gün bir sergide karşılaştı. Bu rastlaşmayı fırsata çeviren güzel oyuncu ile ünlü rapçi, beraber çektirdikleri bu esprili selfie ile de 'Sivaslı buluşmasını' ölümsüzleştirdi.


        Filiz Erkal; kızı, kardeşi ve yeğeniyle.

        ERKAL'IN HAYATI FİLM OLUYOR
        2017'de vefat eden İbrahim Erkal'ın hayatı film oluyor. Erkal'ın eşi Filiz Erkal, "Pandemi nedeniyle beklemiştik. İbrahim'i hangi oyuncunun oynayacağını yapım şirketi belirleyecek. Görüşmeler tamamlandıktan sonra Eylül'de çekimler başlayacak" dedi.



        ANASININ         KUCAĞINDA
        Evlilik hazırlıkları yaptığı İsmail Berhan Perinçekli ile ilişkisi kısa süre önce biten Öykü Çelik, teselliyi minik köpeğinde buldu. Sevimli köpeğiyle çektiği selfie'yi Instagram hesabında paylaşan güzel oyuncuya "Ana kucağı" yorumları yağdı.



        PERİ KIZI ECE
        'Galaksi' parçasıyla 200 milyon izlenmeyi aşarak geçen yazın hitine imza atan Ece Mumay, bu yaza da 'Peri' isimli şarkısıyla damga vuracak. Şarkısına çok güvenen genç müzisyen, 'Peri'nin klibinde hareketli danslarıyla dikkat çekiyor.



            BOZBURUN AŞKI
            Kısa süre önce anne olan Merve Özbey, önceki gün eşi Kenan Koçak ile tatile çıktı. Tercihini Marmaris'ten yana kullanan başarılı popçu, Bozburun'daki eşsiz manzarada eşiyle böyle romantik pozu verdi. İkiliye, 'maşallah' yorumu yağdı.



            ŞÖLEN BAŞLIYOR
            Yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu'nun, yapımını ARC Film yaptığı yakında atv'de ekrana yolculuğuna başlayan 'Baş Belası'dan ikinci tanıtım da geldi. Başrollerinde İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir'in yer aldığı diziden ilk görüntüler kısa sürede sosyal medyanın en çok etkileşim alan konusu haline geldi. Yönetmenliğini Murat Onbul'un üstlendiği dizi, eğlenceli ve heyecan yüklü hikayesi ile yazın fenomen dizisi olmaya hazırlanıyor.



            'KALP YARASI' HEYECANI
            ATV'nin yeni dizisi Kalp Yarası'nın ikinci tanıtımı izleyici ile buluştu. Çekimleri Hatay-Antakya'da devam eden dizinin tanıtımı yayınlandıktan kısa bir süre sonra sosyal medyada gündem oldu. Yapımını Süreç Film'in üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran ve Mahir Günşiray gibi isimler yer alıyor.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            ABD'nin öncü gazetesi Türk SİHA'larını işaret etti
            Haberler Saklambaç Eda Ece, Instagram alemini renklendirdi | 4 Haziran magazin haberleri