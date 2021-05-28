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    'ın eşi kural bozmadı! Üç çocuğuna beş dadı bakıyor!

    'ın genç eşi, kural bozmadı. , geçen yaz gibi bakıcı ordusuyla tatile çıktı. Sarışın güzelin üç çocuğuna beş dadı bakıyor!  'ın çocuklarına bakan dadılar, ortalama ayda bin 500 dolar maaş alıyor.

    Kardelen ordusu

    Ünlü iş insanı 'ın eşi Kardelen Hanım, eleştirileri hiç umursamıyor. Geçtiğimiz yaz dadılarıyla çıktığı tatilden yaptığı paylaşımla olay olan Acar, bu sene de kural bozmadı. Genç kadın, 3 çocuğuna bakan 5 dadısıyla fotoğraf paylaşınca olanlar oldu.

    Her çocuğuna tek bir dadıyla dahi yetinmeyen Kardelen Acar için "Bakıcı ordusuyla tatile çıkmış" yorumları yapıldı. Bazıları ise eşinin serveti sayesinde elde ettiği konforunu gözlere sokan Kardelen Acar'ı 'görgüsüzlük'le eleştirdi.

    BAKICIYA HER AY 40 BİN TL
    'ın çocuklarına bakan dadılar, ortalama ayda bin 500 dolar maaş alıyor. Bu da demek oluyor ki; 'ın üç çocuğuna tuttuğu beş dadının aylık masrafı yaklaşık 40 bin TL.

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