Ünlü iş insanı Erdal Acar'ın eşi Kardelen Hanım, eleştirileri hiç umursamıyor. Geçtiğimiz yaz dadılarıyla çıktığı tatilden yaptığı paylaşımla olay olan Acar, bu sene de kural bozmadı. Genç kadın, 3 çocuğuna bakan 5 dadısıyla fotoğraf paylaşınca olanlar oldu.

Her çocuğuna tek bir dadıyla dahi yetinmeyen Kardelen Acar için "Bakıcı ordusuyla tatile çıkmış" yorumları yapıldı. Bazıları ise eşinin serveti sayesinde elde ettiği konforunu gözlere sokan Kardelen Acar'ı 'görgüsüzlük'le eleştirdi.

BAKICIYA HER AY 40 BİN TL

Kardelen Acar'ın çocuklarına bakan Filipinli dadılar, ortalama ayda bin 500 dolar maaş alıyor. Bu da demek oluyor ki; Kardelen Hanım'ın üç çocuğuna tuttuğu beş dadının aylık masrafı yaklaşık 40 bin TL.