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    Baş harfi megaloman! 'den tek kalemde 200 bin TL'lik alışveriş

    , sırf üzerinde adının baş harfi olduğu için markasından tek kalemde yaklaşık 200 bin TL’lik alışveriş yaptı. Sosyetik güzel; 5 kemere 27 bin, bir çoraba 800 TL verdi…

    Baş harfi megaloman!
    Lüks markalardan oluşan kombinleriyle Instagram'da havasını atan Burcu Şendir'in son alışverişi sosyetiklerin dilinde… Necmettin Karabacak'tan 2016'da boşanan Şendir, özellikle son dönemde tarzıyla dikkatleri üzerine çekmeye başladı. Fendi ve Gucci gibi markaları sıklıkla tercih eden Burcu Şendir, son olarak dolabına Balmain marka kıyafetler ekledi. Şendir'in bu markayı tercih etme sebebi ise hayli ilginç… Balmain'in birçok ürününde isminin baş harfi 'B' harfini kullanmasını çok seven sosyetik güzel, sırf bu sebepten dolayı geçtiğimiz gün Balmain markasından tek kalemde yaklaşık 200 bin TL'lik alışveriş yaptı.

    VIP KARTI BOŞUNA ALMAMIŞ!
    5 kemere 27 bin, bir çoraba 800 TL veren     Burcu Şendir'in bu alışverişi ise sosyetik arkadaşlarının diline düştü. Şendir'in lüks alışverişi akıllara Kenan Doğulu'nun 'Baş harfi ben' şarkısını getirirken; sosyetik güzel için "Baş harfi megaloman" esprileri yapıldı. Bu arada sadece geçtiğimiz gün 200 bin TL'lik alışveriş yapan Burcu Şendir'in de birçok sosyetik gibi Beymen'in VİP Card'ın sahip olduğu öğrenildi. 'in en prestijli kartı olan VIP karta sahip olmak için bir yıl içerisinde 1 buçuk milyon TL'lik harcama yapmanız gerekiyor…



    KEMERİ SIKMADI SERVET HARCADI
    'in önceki gün taktığı pembe kemerinin fiyatı, 4 bin 749 TL… Şendir'in marka tişörtlerinin fiyatları 5.650 TL ile 3 bin TL arasında değişiyor…

    Burcu Şendir, pembe ağırlıklı kombinini Balmain kemeri ve tişörtüyle yaptı.
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    Haberler Saklambaç Baş harfi megaloman! Burcu Şendir'den tek kalemde 200 bin TL'lik alışveriş