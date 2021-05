TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

markalardan oluşan kombinleriylehavasını atanson alışverişi sosyetiklerin dilinde…2016'da boşananözellikle son dönemde tarzıyla dikkatleri üzerine çekmeye başladı.gibi markaları sıklıkla tercih edenŞendir'in bu markayı tercih etme sebebi ise hayli ilginç…birçok ürününde isminin baş harfiharfini kullanmasını çok seven sosyetik güzel, sırf bu sebepten dolayı geçtiğimiz günbu alışverişi ise sosyetikarkadaşlarının diline düştü.lüksalışverişi akıllaraşarkısını getirirken; sosyetik güzeliçinesprileri yapıldı.Bu arada sadece geçtiğimiz günbirçoksosyetik gibi Beymen 'in en prestijli kartıolanharcamayapmanız gerekiyor… Burcu Şendir 'in önceki gün taktığı pembe kemerinin fiyatı, 4 bin 749 TL… Şendir'in Balmain marka tişörtlerinin fiyatları 5.650 TL ile 3 bin TL arasında değişiyor…Burcu Şendir, pembe ağırlıklı kombinini Balmain kemeri ve tişörtüyle yaptı.