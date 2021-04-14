Hastalarının hikayelerini önce kitap sonra da dizi yaparak eleştirilen psikiyatr Gülseren Budayıcıoğlu, yine tepki çekti. Son dizisi Camdaki Kız'ın da hikayesi birebir bir hastasının anlattığı olaylar çıktı. Moda yazarı Pelin Kaya, bir arkadaşının kendisine diziyle ilgili attığı mesajları paylaşıp şoke etti.
İŞTE ORTAYA ÇIKAN ŞOK YAZIŞMA
Mesajlara göre, diziye konu olan aileye ve başroldeki 'Nalan' karakterine yakın kişiler, bahsi geçen hikayenin kime ait olduğunu tahmin edince aile diziden çok rahatsız oldu. Madalyon Psikiyatri Merkezi'nin sahibi Gülseren Budayıcıoğlu da kendisine gelen hastaların acılarından kazandığı servetle bir kez daha topa tutuldu...
TOPA TUTULUYOR
Gülseren Budayıcıoğlu, insanların acıları üzerinden para kazandığıyla ilgili yapılan eleştirilere "Bu tıp etiğine, insanlığa her bir şeye aykırı… Böyle saçma ve kötü niyetli bir suçlama olabilir mi?" yanıtı verdi.