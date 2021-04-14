



İŞTE ORTAYA ÇIKAN ŞOK YAZIŞMA



Mesajlara göre, diziye konu olan aileye ve başroldeki 'Nalan' karakterine yakın kişiler, bahsi geçen hikayenin kime ait olduğunu tahmin edince aile diziden çok rahatsız oldu. Madalyon Psikiyatri Merkezi'nin sahibi Gülseren Budayıcıoğlu da kendisine gelen hastaların acılarından kazandığı servetle bir kez daha topa tutuldu...