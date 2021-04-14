Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Madalyonun diğer yüzü! 'ın dizisinin de hikayesi birebir aile hayatı çıktı...

    Hastalarının acılarını dizi yaptığı için eleştirilen ’nun son projesi de birebir bir ailenin hayatı çıktı. Aile, çevresinin kendilerini tanımasıyla rahatsız olunca gözler ’nin sahibine çevrildi.

    Madalyonun diğer yüzü

    Hastalarının hikayelerini önce kitap sonra da dizi yaparak eleştirilen psikiyatr Gülseren Budayıcıoğlu, yine tepki çekti. Son dizisi Camdaki Kız'ın da hikayesi birebir bir hastasının anlattığı olaylar çıktı. Moda yazarı Pelin Kaya, bir arkadaşının kendisine diziyle ilgili attığı mesajları paylaşıp şoke etti.



    İŞTE ORTAYA ÇIKAN ŞOK YAZIŞMA

    Mesajlara göre, diziye konu olan aileye ve başroldeki 'Nalan' karakterine yakın kişiler, bahsi geçen hikayenin kime ait olduğunu tahmin edince aile diziden çok rahatsız oldu. Madalyon Psikiyatri Merkezi'nin sahibi Gülseren Budayıcıoğlu da kendisine gelen hastaların acılarından kazandığı servetle bir kez daha topa tutuldu...



    TOPA TUTULUYOR
    Gülseren Budayıcıoğlu, insanların acıları üzerinden para kazandığıyla ilgili yapılan eleştirilere "Bu tıp etiğine, insanlığa her bir şeye aykırı… Böyle saçma ve kötü niyetli bir suçlama olabilir mi?" yanıtı verdi.

        Haberler Saklambaç Madalyonun diğer yüzü! Camdaki Kız'ın dizisinin de hikayesi birebir aile hayatı çıktı...