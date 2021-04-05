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    'e evde yoğun bakım: Yanında 7/24 hemşire var...

    Dumping sendromu atakları nükseden 49 yaşındaki şarkıcı , evinin bir odasını hastane odasına çevirdi. Serengil’in yanında 7/24 hemşire duruyor.

    Evde yoğun bakım

    Bilinçsiz mide ameliyatı yüzünden 'dumping sendromu'na yakalanan Seren Serengil'in hastalığı nüksetmişti. Bağırsakları yiyecek tutmadığı için hastaneye yatan 49 yaşındaki şarkıcı, tedavisi evde sürüyor.

    Bir süre önce Covid-19 geçirip atlatan ve virüsten çok korkan Seren Serengil, evinin bir odasını hastaneye çevirdi. Sürekli serum takviyesi olan Serengil'in yanında da 7/24 özel bir hemşire kalıyor.



    Serengil'e özel hemşiresi tarafından serum takviyesi veriliyor.

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    Haberler Saklambaç Seren Serengil'e evde yoğun bakım: Yanında 7/24 hemşire var...