Bilinçsiz mide ameliyatı yüzünden 'dumping sendromu'na yakalanan Seren Serengil'in hastalığı nüksetmişti. Bağırsakları yiyecek tutmadığı için hastaneye yatan 49 yaşındaki şarkıcı, tedavisi evde sürüyor.
Bir süre önce Covid-19 geçirip atlatan ve virüsten çok korkan Seren Serengil, evinin bir odasını hastaneye çevirdi. Sürekli serum takviyesi olan Serengil'in yanında da 7/24 özel bir hemşire kalıyor.
- Saklambaç
- 05.04.2021 Gazete
Seren Serengil'e evde yoğun bakım: Yanında 7/24 hemşire var...
Dumping sendromu atakları nükseden 49 yaşındaki şarkıcı Seren Serengil, evinin bir odasını hastane odasına çevirdi. Serengil’in yanında 7/24 hemşire duruyor.
Bilinçsiz mide ameliyatı yüzünden 'dumping sendromu'na yakalanan Seren Serengil'in hastalığı nüksetmişti. Bağırsakları yiyecek tutmadığı için hastaneye yatan 49 yaşındaki şarkıcı, tedavisi evde sürüyor.