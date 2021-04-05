Bilinçsiz mide ameliyatı yüzünden 'dumping sendromu'na yakalanan Seren Serengil'in hastalığı nüksetmişti. Bağırsakları yiyecek tutmadığı için hastaneye yatan 49 yaşındaki şarkıcı, tedavisi evde sürüyor.



Bir süre önce Covid-19 geçirip atlatan ve virüsten çok korkan Seren Serengil, evinin bir odasını hastaneye çevirdi. Sürekli serum takviyesi olan Serengil'in yanında da 7/24 özel bir hemşire kalıyor.