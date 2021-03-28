Popçu Demet Akalın, önceki gün Etiler'de bir pastaneye girerken görüntülendi. Akalın, araçtan iner inmez panik halinde, "Polise haber verin" diyerek korkuttu. İşin aslı sonradan anlaşıldı. Karşısında bir anda gazetecileri görünce rahat bir nefes alan popçu, "Beni takip eden siz miydiniz? Korktum. Polisi arayacaktım" dedi. Doğan SAVAŞ.
ÖZLEM GİDERDİLER
Uzun süredir ABD'de yaşayan Özlem Önal, kısa bir tatil için önceki gün İstanbul'a geldi. Sosyetik güzel, yakın dostu Mine Kalpakçıoğlu ile hasret giderdi. İkilinin bu karesi, "Yaşlanmayan sosyetikler" dedirtti.
DÜĞÜN TELAŞI
Derya Tuna, önceki gün Vadistanbul'da görüntülendi. Tuna, oğlu İdo ve Yasemin Şefkatli'nin Mayıs'taki düğünleri için alışverişe geldiğini söyledi.