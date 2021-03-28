KARDEŞ BULUŞMASI

Usta oyuncular Derya Baykal ve Ferhan Şensoy'un çocukları olan Mert Baykal, Derya ile Müjgan Ferhan Şensoy, önceki akşam Cihangir'de evlerine girerken görüntülendi. Üç kardeşten Baykal, "Her insanın yaşadığı gibi pandemiyi biz de yoğun yaşıyoruz, kimseye güvenemez olduk. Haftada bir sadece kardeşler bir araya geliyoruz" dedi.