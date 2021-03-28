Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    'ın sapık korkusu

    Popçu , önceki gün Etiler'de bir pastaneye girerken görüntülendi. Akalın, araçtan iner inmez panik halinde, "Polise haber verin" diyerek korkuttu. İşin aslı sonradan anlaşıldı. Karşısında bir anda gazetecileri görünce rahat bir nefes alan popçu, "Beni takip eden siz miydiniz? Korktum. Polisi arayacaktım" dedi. İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için hazırladığı Saklambaç haberleri.

    Demet'in sapık korkusu

    Popçu Demet Akalın, önceki gün Etiler'de bir pastaneye girerken görüntülendi. Akalın, araçtan iner inmez panik halinde, "Polise haber verin" diyerek korkuttu. İşin aslı sonradan anlaşıldı. Karşısında bir anda gazetecileri görünce rahat bir nefes alan popçu, "Beni takip eden siz miydiniz? Korktum. Polisi arayacaktım" dedi. Doğan SAVAŞ.

    ÖZLEM GİDERDİLER
    Uzun süredir ABD'de yaşayan Özlem Önal, kısa bir tatil için önceki gün İstanbul'a geldi. Sosyetik güzel, yakın dostu Mine Kalpakçıoğlu ile hasret giderdi. İkilinin bu karesi, "Yaşlanmayan sosyetikler" dedirtti.

    DÜĞÜN TELAŞI
    Derya Tuna, önceki gün Vadistanbul'da görüntülendi. Tuna, oğlu İdo ve Yasemin Şefkatli'nin Mayıs'taki düğünleri için alışverişe geldiğini söyledi.

        KARDEŞ BULUŞMASI
        Usta oyuncular Derya Baykal ve Ferhan Şensoy'un çocukları olan Mert Baykal, Derya ile Müjgan Ferhan Şensoy, önceki akşam Cihangir'de evlerine girerken görüntülendi. Üç kardeşten Baykal, "Her insanın yaşadığı gibi pandemiyi biz de yoğun yaşıyoruz, kimseye güvenemez olduk. Haftada bir sadece kardeşler bir araya geliyoruz" dedi.

        KIZ KIZA KEYİF
        Ekranların         iki güzel oyuncusu Aslı Enver ile Dolunay Soysert, önceki gün Çanakkale'nin yolunu tuttu. Ayvacık'taki bir otele yerleşen ikili, hafta sonundaki güzel havanın tadını birlikte çıkardı. Kalpleri boş olan Enver ile Soysert'in keyfine diyecek yoktu.

        GİT GİDE ERİYOR
        Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu, önceki gün İstinyePark'taydı. Simsiyah kıyafetini sarı renkli spor ayakkabılarıyla kombinleyen genç kızın her geçen gün daha da kilo verdiği gözden kaçmadı.

            KAYIP AYŞE BULUNDU
            Uzun             süredir ortalarda görünmeyen Ayşe Hatun Önal, önceki gün Zorlu AVM'deydi. Güzel şarkıcı, pandemi sürecinden dolayı hiçbir şey yapmadığını ve sadece sevdikleriyle vakit geçirdiğini söyledi.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Haberler Saklambaç Demet Akalın'ın sapık korkusu