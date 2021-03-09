MİNİK DOKUNUŞ BÜYÜK DEĞİŞİM

Güzel model Özge Ulusoy, önceki gün yaptığı bu paylaşımla çok konuşuldu. "Estetik yaptırmadım, sadece vücudumda minik dokunuşlar var" diyen Ulusoy, "Dokunuş minik ama değişim büyük" dedirtti.