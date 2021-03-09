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    Şarkıcı Bengü, önceki gün kızı Zeynep'le fotoğrafını paylaşıp ""nü kutladı

    Şarkıcı  Bengü, önceki gün kızı Zeynep'le fotoğrafını paylaşıp ""nü kutladı. Sevimliliğiyle yüzleri gülümseten Zeynep'in annesine tıpa tıp benzemesi "" yorumları yaptırdı.

    Junior Bengü

    Şarkıcı Bengü, önceki gün kızı Zeynep'le fotoğrafını paylaşıp "Dünya Kadınlar Günü"nü kutladı. Sevimliliğiyle yüzleri gülümseten Zeynep'in annesine tıpa tıp benzemesi "Junior Bengü" yorumları yaptırdı.

    BİR BAŞKA DENİZ
    Sevilen şarkıcı Deniz Seki, "Savaş ve Aşk" adını verdiği yeni hitini müzikseverlerle buluşturdu. Seki, şarkısı için çektirdiği fotoğraflarda yepyeni görüntüsüyle dikkat çekti.

    MİNİK RESSAM KARAN
    Burak Özçivit'le mutlu bir evliliği olan Fahriye Evcen, önceki gün oğlu Karan'la neşeli anlar yaşadı. Güzel oyuncu, oğlu Karan'ın resim yaparken eğlendiği anları takipçileriyle paylaştı. Anne oğulun renkli kareleri sosyal medyayı şenlendirdi. Evcen'in "Küçük ressamım işbaşında" notu düştüğü pozu 100 binlerce beğeni alırken Karan'a "Maşallah" yorumları yağdı.

        MİNİK DOKUNUŞ BÜYÜK DEĞİŞİM
        Güzel         model Özge Ulusoy, önceki gün yaptığı bu paylaşımla çok konuşuldu. "Estetik yaptırmadım, sadece vücudumda minik dokunuşlar var" diyen Ulusoy, "Dokunuş minik ama değişim büyük" dedirtti.

        NAZAR KAÇ YAZAR?
        Eşi Ozan Baran'la birlikte ABD'de yaşayan Süreyya Yalçın, nazara karşı önlem aldı. Önceki gün boynundaki devasa nazar boncuğuyla dikkat çeken Yalçın'a "Yine abarttın" esprileri yapıldı.
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        Haberler Saklambaç Şarkıcı Bengü, önceki gün kızı Zeynep'le fotoğrafını paylaşıp "Dünya Kadınlar Günü"nü kutladı
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