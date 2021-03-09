Şarkıcı Bengü, önceki gün kızı Zeynep'le fotoğrafını paylaşıp "Dünya Kadınlar Günü"nü kutladı. Sevimliliğiyle yüzleri gülümseten Zeynep'in annesine tıpa tıp benzemesi "Junior Bengü" yorumları yaptırdı.
BİR BAŞKA DENİZ
Sevilen şarkıcı Deniz Seki, "Savaş ve Aşk" adını verdiği yeni hitini müzikseverlerle buluşturdu. Seki, şarkısı için çektirdiği fotoğraflarda yepyeni görüntüsüyle dikkat çekti.
MİNİK RESSAM KARAN
Burak Özçivit'le mutlu bir evliliği olan Fahriye Evcen, önceki gün oğlu Karan'la neşeli anlar yaşadı. Güzel oyuncu, oğlu Karan'ın resim yaparken eğlendiği anları takipçileriyle paylaştı. Anne oğulun renkli kareleri sosyal medyayı şenlendirdi. Evcen'in "Küçük ressamım işbaşında" notu düştüğü pozu 100 binlerce beğeni alırken Karan'a "Maşallah" yorumları yağdı.