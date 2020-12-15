Usta sanatçı Coşkun Sabah, dün bir magazin programına katıldı.

Sabah, bir dönem aşk yaşadığı Hülya Avşar'ın kendisine ihanet ettiğini şu sözlerle açıkladı: "Hülya ile birlikteyken bir yıl sonra benim askerlik zamanım geldi. Havaalanına Hülya beni ağlayarak yolcu etti. Sonra askerdeyken bir haber okudum. Beni Tanju Çolak'la aldattı." Sabah'ın açıklamaları sosyal medyada yankı uyandırdı. Ünlü sanatçıyla ilgili şu yorumlar yapıldı: "Kaya Bey intikamınızı aldı merak etmeyin", "Adamın anıları şimdi gözünde canlandılar", "Ne gerek var şimdi bu açıklamaya... Kaç sene olmuş."

Avşar kızı sessiz kaldı. 57 yaşındaki Avşar ile 68 yaşındaki Sabah, 1980'lerin sonunda aşk yaşamıştı.