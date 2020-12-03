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    • Saklambaç
    • 03.12.2020 Gazete
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    Sosyetenin 200 TL'lik kuyruğu! Turan'dan Selma Çilek'e, Berkay'dan 'ye...

    Yok artık! İbrahim Mutluay Pandemi için alınan önlemler kapsamında da paket servise geçti. Sosyetikler, lüks mekanın fiyatı 195 TL’ye kadar çıkan ları için uzun süre sıra bekliyor!..

    Yok artık!

    Covid-19 nedeniyle alınan sıkı tedbirler kapsamında İstanbul'un en lüks mekanı Paper Moon da 'gel-al' hizmete geçti.

    İş, sosyete ve magazin dünyasının ünlü isimleri de müdavimi oldukları mekanın bu uygulamasına hemen rağbet gösterdi. Mekanın özellikle pizzaları yeni sistemde de kapışılır oldu.

    Aslıhan Doğan Turan'dan Selma Çilek'e, Berkay'dan Serdar Bilgili'ye kadar birçok isim, fiyatları 75 ile 195 TL arasında değişen pizzaları teslim alıp evlerine götürmek için kuyrukta bekliyor.



    Aslıhan Doğan Turan, pizza tutkunu oğlu Hamza Arda için sık sık sipariş veriyor.
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    Haberler Saklambaç Sosyetenin 200 TL'lik pizza kuyruğu! Aslıhan Doğan Turan'dan Selma Çilek'e, Berkay'dan Serdar Bilgili'ye...