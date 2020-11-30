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    • Saklambaç
    • 30.11.2020 Gazete
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    tam bir aşığı!

    Sırp asıllı modacı , genç mankenlerle bir araya geldi. ’de yaşamaktan çok mutlu olan Sert, “Türk insanının sıcaklığı ve yardımseverliğini başka bir ülkede görmedim” dedi...

    Doğan Savaş
    Türkiye aşığı!

    İvana Sert, önceki gün Sait Emir Mankenlik ve Zarafet Akademisi'nde manken adaylarıyla bir araya geldi. Hayat tecrübelerini genç güzellerle paylaşan Sert, Türkiye'ye ilk geldiğinde havalimanında çantasını kaybettiğini belirtti ve şunları söyledi: "Türk arkadaşlarım seferber olup bana yeni kıyafetler almışlardı. Ben ilk geldiğim gün doğru bir yerde olduğumu hissetmiştim." Türk milletine övgüler dizen Sert, sözlerine şöyle devam etti: "Türk insanının sıcaklığı ve yardımseverliğini başka bir ülkede görmedim. Dün de bugün de Türkiye'de yaşamaktan mutluyum." Sert, modellik yıllarıyla ilgili ise "Naomi Campbell ve birçok dünyaca ünlü modelle podyuma çıktım. Ancak hiç kimseyi kıskanmadım Bugünlere gelene kadar çok çalıştım" dedi.

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