Güzel yuncu Aslı Bekiroğlu, 16 Kasım'daki doğum günü için hediye yerine Türk Kanser Derneği yararına bağış kampanyası başlattı. Çağın vebasıyla savaşan yavrularımıza umut olan Bekiroğlu, "Büyük küçük fark etmeksizin yapacağınız bağışlar beni çok sevindirecek" açıklamasını yaptı.

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ı Uğur Güneş de 10 Kasım'daki doğum günü için bağış kampanyası başlatmıştı.

Oyuncunun çağrısına kulak veren hayranları, ellerini taşın altına koyup derneğe bağış yağdırdı. Toplanan paraların yaşam savaşı veren çocuklara aktarılacağı açıklandı.