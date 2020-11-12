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    • Saklambaç
    • 12.11.2020 Gazete
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    ''nın Yılmaz'ı 'ten sonra Aslı Bekiroğlu da hastaları için harekete geçti

    ’ten sonra Aslı Bekiroğlu da örnek bir davranış sergiledi. Güzel oyuncu, 16 Kasım’daki doğum günü için hediye yerine siz Yaşam Derneği’ne bağış istedi.

    İyilik elçileri

    Güzel yuncu Aslı Bekiroğlu, 16 Kasım'daki doğum günü için hediye yerine Türk Kanser Derneği yararına bağış kampanyası başlattı. Çağın vebasıyla savaşan yavrularımıza umut olan Bekiroğlu, "Büyük küçük fark etmeksizin yapacağınız bağışlar beni çok sevindirecek" açıklamasını yaptı.

    ATV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ı Uğur Güneş de 10 Kasım'daki doğum günü için bağış kampanyası başlatmıştı.

    Oyuncunun çağrısına kulak veren hayranları, ellerini taşın altına koyup derneğe bağış yağdırdı. Toplanan paraların yaşam savaşı veren çocuklara aktarılacağı açıklandı.

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    Haberler Saklambaç 'Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ı Uğur Güneş'ten sonra Aslı Bekiroğlu da kanser hastaları için harekete geçti