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    • Saklambaç
    • 09.11.2020 Gazete
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    'e saldırısı

    En son dizisinde oynayan güzel oyuncu talihsiz bir saldırıya uğradı. Erişkin, geçtiğimiz haftalarda bir arkadaşının evine gitti. Evdeki 8 aylık Rottweiler cinsi köpeği severken hayvanın saldırısana uğradı.

    Doğan Savaş
    Dog tehlikeli!

    En son Yasak Elma dizisinde oynayan güzel oyuncu Hazal Erişkin talihsiz bir saldırıya uğradı. Erişkin, geçtiğimiz haftalarda bir arkadaşının evine gitti. Evdeki 8 aylık Rottweiler cinsi köpeği severken hayvanın saldırısana uğradı. Kanlar içinde kalan oyuncu apar topar hastaneye kaldırıldı. Erişkin'in yüzüne 30 dikiş atıldı. Oyuncu Berk Oktay da evinde beslediği Rottweiler cinsi köpeğiyle oynarken köpeği tarafından saldırıya uğramış ve yüzüne dikiş atılmıştı.

    Güzel oyuncu Hazal Erişkin, arkadaşının beslediği 8 aylık Rottweiler cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Yüzüne 30 dikiş atıldı.
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    Haberler Saklambaç Hazal Erişkin'e köpek saldırısı