En son Yasak Elma dizisinde oynayan güzel oyuncu Hazal Erişkin talihsiz bir saldırıya uğradı. Erişkin, geçtiğimiz haftalarda bir arkadaşının evine gitti. Evdeki 8 aylık Rottweiler cinsi köpeği severken hayvanın saldırısana uğradı. Kanlar içinde kalan oyuncu apar topar hastaneye kaldırıldı. Erişkin'in yüzüne 30 dikiş atıldı. Oyuncu Berk Oktay da evinde beslediği Rottweiler cinsi köpeğiyle oynarken köpeği tarafından saldırıya uğramış ve yüzüne dikiş atılmıştı.