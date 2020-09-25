Yine Ece Erken yine vukuat!

Sosyetik avukat, "Bizi izinsiz çekemezsiniz. Beni şu an belki Marmaris'te biliyorlar. Bunu yapamazsınız. Sizle hesaplaşacağım. O fotoğrafları silmeyin de bakalım neler oluyor?" diyerek gazetecilere tehditler yağdırdı.

DOĞAN SAVAŞ