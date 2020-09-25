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    • Saklambaç
    • 25.09.2020 Gazete
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    Yine yine vukuat!

    Bu yaz ’da romantik bir tatil geçiren ve , ’a dönüş yaptı. Önceki gün Nişantaşı’nda görüntülenen ikiliden , bir avukata yakışmayacak şekilde basın mensuplarının üzerine yürüyüp tehditler yağdırdı...

    Yine Ece Erken yine vukuat!

    Yasak aşklarıyla magazin gündemine bomba gibi düşen Ece Erken ile avukat sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Görüntülendiklerini fark edince masadan kalkan Şafak Bey, basın mensuplarının üzerine yürüyüp olay çıkardı.

    Ece Erken ve sevgilisi sarmaş dolaş otururken görüntülendiklerinden habersizdi. Gazetecilerin yoğun olduğu yere bilerek giden Şafak Mahmutyazıcıoğlu, kabadayılık şovu yapmaya çalıştı.

    Sosyetik avukat, "Bizi izinsiz çekemezsiniz. Beni şu an belki Marmaris'te biliyorlar. Bunu yapamazsınız. Sizle hesaplaşacağım. O fotoğrafları silmeyin de bakalım neler oluyor?" diyerek gazetecilere tehditler yağdırdı.

    DOĞAN SAVAŞ
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