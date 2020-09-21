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    • Saklambaç
    • 21.09.2020 Gazete
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    ile Biran ’ın aşkı biranda bitti

    ile Biran ’ın bu yaz sürpriz bir şekilde başlayan aşkı yine sürpriz bir şekilde bitti. Güzel oyuncu, “Aynı yerden bakamadık olmadı” diyerek ayrılığı duyurdu.

    Biranda bitti

    Kendisi gibi oyuncu Burçin Terzioğlu'yla ilişkisi 1.5 yıl önce sona eren İlker Kaleli, iki ay önce Biran Damla Yılmaz ile aşk yaşamaya başlamıştı. Geçtiğimiz haftalarda da Emirgan'daki evinden çıkarken görüntülenen İlker Kaleli, ilişkisi hakkında "1 aydır süren güzel bir arkadaşlığımız var. Çok mutluyum" ifadesini kullanmıştı.

    Ancak iyi anlaşamayan ikili, yakın bir tarihte ilişkilerini bitirme kararı aldı. Ayrılıkla ilgili tv100'e konuşan 23 yaşındaki güzel oyuncu, "Aynı yerden bakamadık olmadı. Sağlık olsun" açıklamasını yaptı. Çiftin hayranları da ayrılık haberini şaşkınlıkla karşıladı.
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