SONUCU PAYLAŞTI
2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin'in sevgilisi Yiğit Marcus Aral'ın verdiği parti sonrası 10 arkadaşının Corona'ya yakalanması olay olmuştu. "Bizim partimizde ve yakın grubumuzda Corona olan yok" diyen Marcus'un yalanını Daria Kyryliuk ortaya çıkardı. Yiğit Marcus Aral'ın 31 Ağustos'ta Boğaz'daki villasında verdiği partiye katılan model, 9 Eylül'de pozitif çıkan Coronavirüs test sonucunu paylaştı.
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Ukraynalı model, sevgilisi Baran Güneş'in de Corona olup yendiğini açıkladı. Daria Kyryliuk, bir takipçisinin "Virüsü nasıl kaptınız?" sorusuna verdiği şu yanıtla Marcus Aral'ın pişkin açıklamasının yalan olduğunu gözler önüne serdi: "Bir arkadaşımızın yaş günü partisinde sevgilimle virüsü kaptık. Partiden birkaç gün sonra orada olan birçok arkadaşımızın da test sonucu pozitif çıktı."
BİZİM PARTİMİZDE VE BİZİM YAKIN GRUBUMUZDA CORONA OLAN YOK
Aral'ın partisine katılan birçok kişinin Corona'ya yakalanmasını umursamayan Şahin de ihmalkarlığı sürdürüp yaş günü için Boğaz'daki villada kutlama yaptı.
Aral, partisinde kimsenin Corona olmadığını söyledi. Daria ise partide Marcus ile yan yana poz veren aşkı Baran Güneş için "O da virüsü kaptı" dedi.