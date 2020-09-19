BİZİM PARTİMİZDE VE BİZİM YAKIN GRUBUMUZDA CORONA OLAN YOK

Aral'ın partisine katılan birçok kişinin Corona'ya yakalanmasını umursamayan Şahin de ihmalkarlığı sürdürüp yaş günü için Boğaz'daki villada kutlama yaptı.

Aral, partisinde kimsenin Corona olmadığını söyledi. Daria ise partide Marcus ile yan yana poz veren aşkı Baran Güneş için "O da virüsü kaptı" dedi.