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    • Saklambaç
    • 13.09.2020 Gazete
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    Yok böyle zenginlik: 65 Bin TL harcadı

    Sani’nin kardeşi si, 300 milyon dolarlık mega yatlarına 65 bin liralık alışveriş yaptı! El-Thani ve ailesi beş gün daha 'da kalacağı öğrenildi.

    65 Bin TL harcadı
    Katar Emiri Şeyh Tamim bin Sani'nin kardeşi Sheikh Khalid Bin Hamad El-Thani ve ailesinin Türkiye tatili devam ediyor. 4 gündür Türkbükü'nde olan 99 metrelik mega yat, önceki gün Yalıkavak'a geçti. Thani ve ailesi, gün boyu denizin ve güneşin tadını çıkardı.



    Sürat teknesi ile bir ara ringo yapan Thani ailesinin keyifli anları ise objektiflere böyle yansıdı. 500 bavul ve 180 personel ile Ege'ye demir atan milyarder ailenin, önceki gün 65 bin liralık market alışverişi yaptığı ve beş gün daha Bodrum'da kalacağı öğrenildi.

    DOĞAN SAVAŞ
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