Yok böyle zenginlik: 65 Bin TL harcadı

Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani'nin kardeşi Sheikh Khalid Bin Hamad El-Thani ve ailesinin Türkiye tatili devam ediyor. 4 gündür Türkbükü'nde olan 99 metrelik mega yat, önceki gün Yalıkavak'a geçti. Thani ve ailesi, gün boyu denizin ve güneşin tadını çıkardı.
Sürat teknesi ile bir ara ringo yapan Thani ailesinin keyifli anları ise objektiflere böyle yansıdı. 500 bavul ve 180 personel ile Ege'ye demir atan milyarder ailenin, önceki gün 65 bin liralık market alışverişi yaptığı ve beş gün daha Bodrum'da kalacağı öğrenildi.
DOĞAN SAVAŞ
Sürat teknesi ile bir ara ringo yapan Thani ailesinin keyifli anları ise objektiflere böyle yansıdı. 500 bavul ve 180 personel ile Ege'ye demir atan milyarder ailenin, önceki gün 65 bin liralık market alışverişi yaptığı ve beş gün daha Bodrum'da kalacağı öğrenildi.
DOĞAN SAVAŞ