Mütevazı bir tekne kiralayan mutlu çift, Ege'nin eşsiz koylarını turladı. Türkiye'ye hayran kalan ve salgına karşı alınan önlemleri takdir eden ABD'li Parr, paylaşımlarına şu notu düştü: "Ege'den Doğu Akdeniz'e kadar geziyoruz. Hayatımın aşkıyla harika bir tatil geçiriyorum. Burada içimiz çok rahat. Su 28 derece."



Coranavirüs yüzünden Shelter Island'da 15 milyon dolarlık (yaklaşık 110 milyon TL) lüks villasında karantinada olan ikili, tatil özlemini Bodrum'da bitirdi.