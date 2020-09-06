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    • Saklambaç
    • 06.09.2020 Gazete
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    Popçu oğlu için 15 milyon liralık evini çiftliğe çevirdi! , yetiştirdi...

    Şu sıralar Edis ile yaptığı ‘Nirvana’ düetiyle gündemde olan , oğlu için ’daki 15 milyon liralık evini çiftliğe çevirdi. Güzel şarkıcı, saksılarda sebze ve meyve yetiştirdi...

    Milyonluk tarla

    Aranjör Ozan Çolakoğlu ile 2016'dan beri mutlu bir evlilik süren popçu Gülşen, oğlu Azur Benan için evini tarlaya çevirdi.

    Pandemi boyunca Zorlu'daki 15 milyon liralık lüks dairesinden çıkmayan güzel şarkıcı, evine aldığı saksılarda; domates, biber, soğan, fasulye, patlıcan ve çilek yetiştirdi.

    Üç yaşındaki oğlunu doğduğu günden beri organik gıdalarla besleyen şarkıcı, ektiği ürünlerin fotoğraflarını da "Azur Bey'in çiftliği" notuyla sosyal medyada paylaştı. Hormonlu gıdalarda uzak duran Gülşen'e, annelerden destek yağdı.


    Biber
    Gülşen, organik bahçeye çevirdiği evini geçen yıl 30 milyon liraya satışa çıkarmış ancak alıcı bulamamıştı.
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