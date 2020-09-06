Aranjör Ozan Çolakoğlu ile 2016'dan beri mutlu bir evlilik süren popçu Gülşen, oğlu Azur Benan için evini tarlaya çevirdi.

Pandemi boyunca Zorlu'daki 15 milyon liralık lüks dairesinden çıkmayan güzel şarkıcı, evine aldığı saksılarda; domates, biber, soğan, fasulye, patlıcan ve çilek yetiştirdi.