SANTA Farma İlaç Fabrikaları'nın veliahtı olan Sami Kiresepi ile evli olan Rachel Araz, sosyal medyada hava bastı! Bodrum tatilini noktalayıp İstanbul'a dönen sosyetik güzel, dünyaca ünlü markaların tanıtım için evine yolladığı paketleri tek tek fotoğrafladı. Araz, daha sonra ayakkabıdan elbiseye, terlikten çantaya kadar kendisine gelen beleş ürünleri, "Kargoların hepsi Bodrum'a geliyor sanıyordum, gelmiyormuş" notuyla Instagram'da paylaştı. Araz'ın metrelerce uzayan ayakkabıları da takipçilerini şaşırttı. Birçok kişi bu paylaşımları "Görgüsüzlük" olarak yorumladı.
AYAKKABI MAĞAZASI GİBİ EV!
Bodrum'daki 40 milyon TL'lik evinden İstanbul'daki villasına dönen Araz, "Bu ev nasıl toparlanacak?" diyerek devasa giyim odasından onlarca ayakkabısını paylaştı.
Rachel Araz, kendisine hediye gelen 42 bin 250 TL'lik Bottega Veneta marka tüylü çantasını da anında takıp pozunu verdi.
Fenomene gelen hediyelerin toplam değeri, on binlerce TL'yi buluyor...
Fenomene gelen hediyelerin toplam değeri, on binlerce TL'yi buluyor...
Araz'a gelen hediyelerin hepsi, dünyaca ünlü markalardan.