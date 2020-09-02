SANTA Farma İlaç Fabrikaları'nın veliahtı olan Sami Kiresepi ile evli olan Rachel Araz, sosyal medyada hava bastı! Bodrum tatilini noktalayıp İstanbul'a dönen sosyetik güzel, dünyaca ünlü markaların tanıtım için evine yolladığı paketleri tek tek fotoğrafladı. Araz, daha sonra ayakkabıdan elbiseye, terlikten çantaya kadar kendisine gelen beleş ürünleri, "Kargoların hepsi Bodrum'a geliyor sanıyordum, gelmiyormuş" notuyla Instagram'da paylaştı. Araz'ın metrelerce uzayan ayakkabıları da takipçilerini şaşırttı. Birçok kişi bu paylaşımları "Görgüsüzlük" olarak yorumladı.