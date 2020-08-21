Enes Batur valeye bahşiş vermedi

Youtuber Enes Batur, yeni bir aşka yelken açtı... Oyuncu Damla Aslanalp ile ilişkisini bitiren Batur, yeni sevgilisi Ecenaz Üçer ile birlikte ilk kez objektiflere yakalandı. Çiçeği burnunda çift, önceki gün City's Nişantaşı'ndaydı.

CEBİNDE AKREP VAR

Alışverişlerini tamamladıktan sonra araçlarına binerek evlerinin yolunu tutan ikiliden Enes Batur, 1 milyon 350 bin liralık otomobiliyle tüm dikkatleri üzerine topladı. Çektiği videolarla milyonlar kazanan Enes Batur'un, valeye tek bir kuruş bahşiş vermemesi ise "Milyonlar kazanıyorsun ayıptır", "Beter ol Enes Batur", "Keşke adamın emeğine saygı duysaydın", "Ne olurdu 10 lira versen!" dedirtti!