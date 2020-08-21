Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Saklambaç
    • 21.08.2020 Gazete
    ABONE OL

    ye vermedi

    , yeni bir a yelken açtı... Oyuncu ile ilişkisini bitiren Batur, yeni sevgilisi ile birlikte ilk kez objektiflere yakalandı. Çiçeği burnunda çift, önceki gün City's Nişantaşı'ndaydı. 22 yaşındaki genç fenomen, ’da 13.5 milyon kişi tarafından takip ediliyor... Batur, 1 milyon 350 bin liraya aldığı BMW i8 marka aracına “Beta” adını vermişti.

    Enes Batur valeye bahşiş vermedi

    Youtuber Enes Batur, yeni bir aşka yelken açtı... Oyuncu Damla Aslanalp ile ilişkisini bitiren Batur, yeni sevgilisi Ecenaz Üçer ile birlikte ilk kez objektiflere yakalandı. Çiçeği burnunda çift, önceki gün City's Nişantaşı'ndaydı.

    CEBİNDE AKREP VAR

    Alışverişlerini tamamladıktan sonra araçlarına binerek evlerinin yolunu tutan ikiliden Enes Batur, 1 milyon 350 bin liralık otomobiliyle tüm dikkatleri üzerine topladı. Çektiği videolarla milyonlar kazanan Enes Batur'un, valeye tek bir kuruş bahşiş vermemesi ise "Milyonlar kazanıyorsun ayıptır", "Beter ol Enes Batur", "Keşke adamın emeğine saygı duysaydın", "Ne olurdu 10 lira versen!" dedirtti!
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Saklambaç Enes Batur valeye bahşiş vermedi
    Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
    Tüm Saklambaç Haberleri