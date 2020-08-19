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    • Saklambaç
    • 19.08.2020 Gazete
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    ve güzellik sırrlarını açıkladı

    Güzel sunucu , cildindeki güneş ve sivilce lekelerinden kurtulmak için bol bol maydanoz tüketiyor. Bugüne kadar kullandığı birçok pahalı kremden sonuç alamayan Sivar, ciltteki sorunların içten düzeltildiğini söylüyor.

    Doğal mucize
    Güzel sunucu , cildindeki güneş ve sivilce lekelerinden kurtulmak için bol bol maydanoz tüketiyor. Bugüne kadar kullandığı birçok pahalı kremden sonuç alamayan Sivar, ciltteki sorunların içten düzeltildiğini söylüyor.



    YÜZDE YÜZ BAŞARILI
    Ünlü oyuncu Derya Şensoy, güzellik sırrını açıkladı. Düzenli spor ve diyetle günden güne eriyen 30 yaşındaki Şensoy, şu sıralar çok popüler olan yeşim taşıyla cildine her gün masaj yapıyor. Şensoy bu sayede genç görüntüsünü koruyor.
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