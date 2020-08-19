Güzel sunucu Tanem Sivar, cildindeki güneş ve sivilce lekelerinden kurtulmak için bol bol maydanoz tüketiyor. Bugüne kadar kullandığı birçok pahalı kremden sonuç alamayan Sivar, ciltteki sorunların içten düzeltildiğini söylüyor.
YÜZDE YÜZ BAŞARILI
Ünlü oyuncu Derya Şensoy, güzellik sırrını açıkladı. Düzenli spor ve diyetle günden güne eriyen 30 yaşındaki Şensoy, şu sıralar çok popüler olan yeşim taşıyla cildine her gün masaj yapıyor. Şensoy bu sayede genç görüntüsünü koruyor.
YÜZDE YÜZ BAŞARILI
Ünlü oyuncu Derya Şensoy, güzellik sırrını açıkladı. Düzenli spor ve diyetle günden güne eriyen 30 yaşındaki Şensoy, şu sıralar çok popüler olan yeşim taşıyla cildine her gün masaj yapıyor. Şensoy bu sayede genç görüntüsünü koruyor.