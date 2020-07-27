Arkasını dönen oyuncu, görüntü vermek istemese de bu çabasında başarılı olamadı. Yaklaşık iki saat AVM'de kalan eski eşler, daha sonra kaldıkları otelin yolunu tuttu. Çiftin üç yıl önceki ayrılığında, Irmak Ünal'ın eşini genç popçu Genco Ecer ile aldattığı iddia edilmişti. İkili, bir kafede samimi bir şekilde sohbet ederken görüntülenmişti.



Yan yana görüntü vermek istemeyen ikili, yürüyen merdivenlere de ayrı bindi.