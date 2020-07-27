2017'de olaylı bir şekilde boşanan Irmak Ünal ve Emre Karabacak, üç yıl aradan sonra ilk kez birlikte görüntülendi...
Çocuklarıyla beraber tatil için Bodrum'a giden eski eşler, önceki gün Ortakent Midtown AVM'de yavrularıyla alışveriş yaptı. Gazetecileri karşısında gören Irmak Ünal, kısa süreli panik yaptı.
Arkasını dönen oyuncu, görüntü vermek istemese de bu çabasında başarılı olamadı. Yaklaşık iki saat AVM'de kalan eski eşler, daha sonra kaldıkları otelin yolunu tuttu. Çiftin üç yıl önceki ayrılığında, Irmak Ünal'ın eşini genç popçu Genco Ecer ile aldattığı iddia edilmişti. İkili, bir kafede samimi bir şekilde sohbet ederken görüntülenmişti.
Yan yana görüntü vermek istemeyen ikili, yürüyen merdivenlere de ayrı bindi.
DOĞAN SAVAŞ - BODRUM