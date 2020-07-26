'BİZ TAŞ YİYELİM'

Kiraladığı ultra lüks teknede keyif yapan Nurgül Yeşilçay, "Tabi canım hep siz tatil yapın. Biz taş yiyelim. Hiç anlamadığım teknede abiye giyme aktivitesi bile yapacağım sefam olsun" ifadelerini kullandı. Yeşilçay, bu sözleriyle denizin ortasında modellik yapan oyuncu Demet Özdemir, Hacı Sabancı'nın nişanlısı Nazlı Kayı ve sosyetik güzel Sitare Akdilek gibi isimleri tiye aldı.





Geçen ay Ege'de tatil yapan Demet Özdemir kırmızı elbisesiyle, sosyetik Sitare Akdilek ise mor abiyesiyle şov yapmıştı.