Güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay, normalleşme sürecinin başlamasının ardından sevgilisi Necati Kocabay ve oğlu Osman Nejat Özer ile tatile çıktı.
Soluğu Ege'nin incisi Bodrum'da alan sanatçı, tatilde paylaştığı pozlarıyla sevenlerini kıskandırırken, bazı ünlüleri ise kızdırdı.
'BİZ TAŞ YİYELİM'
Kiraladığı ultra lüks teknede keyif yapan Nurgül Yeşilçay, "Tabi canım hep siz tatil yapın. Biz taş yiyelim. Hiç anlamadığım teknede abiye giyme aktivitesi bile yapacağım sefam olsun" ifadelerini kullandı. Yeşilçay, bu sözleriyle denizin ortasında modellik yapan oyuncu Demet Özdemir, Hacı Sabancı'nın nişanlısı Nazlı Kayı ve sosyetik güzel Sitare Akdilek gibi isimleri tiye aldı.
Geçen ay Ege'de tatil yapan Demet Özdemir kırmızı elbisesiyle, sosyetik Sitare Akdilek ise mor abiyesiyle şov yapmıştı.
Sitare Akdilek
Nazlı Kayı
Yeşilçay, iki yıldır aşk yaşadığı yapımcı Necati Kocabay ile Ege'de gününü gün ediyor. Ünlü oyuncuyu görenler, "Aşk Nurgül'e yaradı" diyor.