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    • Saklambaç
    • 16.07.2020 Gazete
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    Sunucu ve eşi 'e 'da çıda hesap şoku!

    Sunucu , tatil sezonunu müzisyen eşi ve kızı Lina ile 'da açtı. Ege'de yılın yorgunluğunu atan ünlü çift, önceki akşam ise soluğu Yalıkavak'taki Sait isimli popüler bir restoranda aldı. Sosyetik mekanda güzel bir ziyafet çeken ikili, hesabı görünce şoka uğradı.

    Kazık fish

    Sunucu Zuhal Topal, tatil sezonunu müzisyen eşi Korhan Saygıner ve kızı Lina ile Bodrum'da açtı.

    Ege'de yılın yorgunluğunu atan ünlü çift, önceki akşam ise soluğu Yalıkavak'taki Sait isimli popüler bir restoranda aldı.

    Sosyetik mekanda güzel bir ziyafet çeken ikili, hesabı görünce şoka uğradı. Kasa; az sayıda yiyecek ve içki için adisyona 922 lira yazdı. Korhan Saygıner ise yüksek hesaba karşı çıktı.

    Saygıner, restoranın internet sitesine şu yorumu yazdı: "Parası olan biri olarak yazıyorum. Üç meze, üç içki, bir fish cips, bir karides 922 lira. Yorum sizin."

    Ünlü müzisyenin haklı tepkisine destek yağdı.
    Haberler Saklambaç Sunucu Zuhal Topal ve eşi Korhan Saygıner'e Bodrum'da balıkçıda hesap şoku!
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