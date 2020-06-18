Ünlü sanatçı Nil Karaibrahimgil eşi Serdar Erener ve oğlu Ali Ömer ile yaz sezonunu Bodrum'da açtı.
Doğa turu için bot ile kıyıya çıkan çift, yürüyüş sonrası tekne ile denize açıldı. Sanatçı, eşi ve oğlunun denize girme isteğini kırmayıp suya atladı.
Bu arada Özgür Kız olarak hafızalarda yer edinen Karaibrahimgil'in tarzı dikkat çekti. Üzerinde bikini altında uzun bir şort giyen şarkıcının ayağındaki çorapları ise "Nil'in özgür stili" dedirtti. Ünlü aile, mutlu bir gün geçirdi.
DOĞAN SAVAŞ - BODRUM