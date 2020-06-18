Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Saklambaç
    • 18.06.2020 Gazete
    ABONE OL

    tatil sezonunu 'da açtı! Tarzı dikkat çekti

    , tatil sezonunu ’da açtı. Şarkıcı, tarzıyla dikkat çekti. Birçok ünlü isim kiralık teknelerde hava atmak için defile yapıp fotoğraf çektirirken Karaibrahimgil, şortunun altındaki çorapla, “Nil'in özgür sitili” dedirtti.

    Özgür kız!

    Ünlü sanatçı Nil Karaibrahimgil eşi Serdar Erener ve oğlu Ali Ömer ile yaz sezonunu Bodrum'da açtı.

    Doğa turu için bot ile kıyıya çıkan çift, yürüyüş sonrası tekne ile denize açıldı. Sanatçı, eşi ve oğlunun denize girme isteğini kırmayıp suya atladı.

    Bu arada Özgür Kız olarak hafızalarda yer edinen Karaibrahimgil'in tarzı dikkat çekti. Üzerinde bikini altında uzun bir şort giyen şarkıcının ayağındaki çorapları ise "Nil'in özgür stili" dedirtti. Ünlü aile, mutlu bir gün geçirdi.

    DOĞAN SAVAŞ - BODRUM
    Haberler Saklambaç Nil Karaibrahimgil tatil sezonunu Bodrum'da açtı! Tarzı dikkat çekti
    Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
    Tüm Saklambaç Haberleri