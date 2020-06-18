Bu arada Özgür Kız olarak hafızalarda yer edinen Karaibrahimgil'in tarzı dikkat çekti. Üzerinde bikini altında uzun bir şort giyen şarkıcının ayağındaki çorapları ise "Nil'in özgür stili" dedirtti. Ünlü aile, mutlu bir gün geçirdi.

DOĞAN SAVAŞ - BODRUM